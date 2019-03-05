5 марта исполняется 100 лет со дня рождения замечательного советского поэта Алексея Фатьянова. Он родился 5 марта 1919 года в черте нынешнего города Вязники Владимирской области.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» решил поддержать юбилейную акцию департамента культуры администрации Владимирской области и Культурного центра имени поэта А.И. Фатьянова, которые предложили организациям, предприятиям и учреждениям организовать 5 марта 2019 года в местах, открытых для свободного посещения людьми, трансляцию аудиозаписи песен на стихи Фатьянова. Начиная с минувших выходных, в которые Оренбургский туристическо-информационный центр отметил свое 9-летие, сегодня и все мартовские праздничные дни в арт-арке дома №27 по улице Советской, ведущей из пешеходной зоны к «Сувенирам Оренбурга» будет звучать эта запись.

Это связано с тем, что в годы Великой Отечественной войны Алексей Фатьянов жил Оренбурге (тогда Чкалове), познакомился здесь с композитором Василием Соловьевым-Седым. В Оренбурге им были написаны известные всем строки «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», «На солнечной поляночке», здесь вместе с Соловьевым-Седым они создали марш Южно-Уральского военного округа, «Балладу об Александре Матросове».

Юбилейная музыкальная акция к 100-летию Алексея Фатьянова была поддержана наследниками авторов песен – внуками композиторов Василия Соловьева-Седого и Бориса Мокроусова, внучкой Анной Китиной-Фатьяновой, которая, кстати, поделилась с оренбуржцами свидетельством непрекращавшихся контактов поэта и композитора – открыткой, посланной Соловьевым-Седым 22 декабря 1943 года уже из Москвы Алексею Фатьянову в Чкалов в гостиницу №1, где проживал поэт (ныне это здание «ВолгоУралНИПИгаз» на ул. Пушкинской).

Биография Алексея Фатьянова

Алексей Иванович Фатьянов родился 5 марта 1919 года в деревне Малое Петрино (ныне в черте города Вязники, Владимирская область).

Отец — Иван Николаевич Фатьянов, сын Николая Ивановича Фатьянова, владельца иконописных мастерских и подсобного производства в Богоявленской слободе (ныне посёлок Мстёра Вязниковского района Владимирской области).

Мать — Евдокия Васильевна Меньшова, дочь Василия Васильевича Меньшова, специалиста по льну льнопрядильной фабрики Демидова в Вязниках.

Оба деда были старообрядцами и весьма зажиточными людьми. По воспоминаниям, приданое невесты увозили во Мстёру на двенадцати подводах.

Однако вскоре семья будущего поэта разорилась, доходы от иконописных мастерских падали. Тогда Василий Васильевич Меньшов призвал семью дочери к себе и дал ей приют в собственном доме. На выделенные им деньги Фатьяновы построили в центре Вязников двухэтажный каменный дом с колоннами напротив Казанского собора. Родители торговали пивом, обувью, которую шили в своих мастерских, владели частным кинотеатром и обширной библиотекой. После Октябрьской революции 1917 года всё имущество Фатьяновых было национализировано, дом отобрали — в нём разместилась телефонная станция (ныне там музей Алексея Фатьянова).

Семья перебралась в дом Меньшовых в Малое Петрино (в то время пригород Вязников), где в комнате деда родился Алексей — последний ребёнок Ивана и Евдокии Фатьяновых. Трое старших детей — Николай (1898), Наталья (1900), Зинаида (1903). Брат Николай был одним из лидеров скаутского движения, писал стихи, умер от болезни в 1922 году.

Крестили Алексея Фатьянова в Казанском соборе в Вязниках. Он рано научился читать, много времени проводил в домашней библиотеке, отец специально для него выписывал книги. Как и многие мальчишки, увлекался голубями и рыбалкой. Во времена нэпа в 1923 году семья Фатьяновых вновь поселилась в своём доме в Вязниках напротив Казанского собора. Родители занимались обувным производством. Именно там, в родительском доме, Алексей получил своё первое воспитание и образование. Родители привили Алексею любовь к литературе, театру, музыке и пению.

В 1929 году имущество у Фатьяновых было окончательно отобрано советской властью — нэп закончился.

Семья Фатьяновых уехала из Вязников и перебралась в посёлок Лосиноостровский Московской области (ныне в черте города Москвы). Поселились на Тургеневской улице. Здесь Алексей окончил среднюю школу, по вечерам ходил заниматься в драматический класс музыкальной школы, посещал московские театры и выставки. В это время он впервые показал свои стихи взрослому другу. Учитель математики П. А. Новиков, человек музыкально одарённый и добросердечный, увидел в мальчике будущего поэта.

МОЛОДОСТЬ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА

В 1935 году Алексей Фатьянов поступил в театральную студию Алексея Дикого при театре ВЦСПС. В 1937 году принят в театральную школу актёрской труппы Центрального театра Красной Армии Алексея Попова. Играл в спектаклях, гастролировал с театром по отдалённым гарнизонам Дальнего Востока. Алексей Попов был доволен молодым актёром, упоминал о нём, как об одном из лучших: «Обаятельный парень, пишущий стихи, по-хорошему озорной, благородный и старательный был самым молодым в труппе, а нагрузку в концертах нёс за двоих».

В мае 1940 года Фатьянова призвали в армию, он попал в Елецкий полк железнодорожных войск Орловского военного округа, участвовал в полковой художественной самодеятельности. Через три месяца он уже режиссёр-постановщик Окружного ансамбля Орловского военного округа. Литературно-музыкальная композиция Фатьянова «Великой родины сыны» принесла ансамблю успех и славу. Тогда же в содружестве с молодым композитором, рядовым Владимиром Дорофеевым Алексей написал первую песню, вышедшую на сцену. С этого времени он начал много писать, публиковать свои очерки и стихи в орловской областной «Молодёжке».

— Начало своей профессиональной деятельности отношу к дате вступления в ряды Красной Армии. Точнее — к началу войны. Только тогда я стал писать много и получал всяческую поддержку и поощрения в гуще красноармейских масс. Стал писать стихи, которые узнал фронт; статьи, очерки, которые узнала армия; песни, которые узнал и запел Советский Союз. Чувствую — голос крепнет. Может, не сорвётся… — вспоминал Алексей Фатьянов.

Начало войны застало ансамбль в авиагарнизоне Сеща под Брянском. В первые месяцы Алексей Фатьянов с концертами объезжал позиции Брянского фронта и писал рапорта с требованием отправить его в действующую армию, но руководство ансамбля отказывало. Только он мог в условиях военной дороги быстро написать целую программу для фронтовых выступлений, переработать газетные материалы в стихи и песни, написать новый злободневный сценарий. У него был поставлен голос, он вёл концерты, импровизировал, мог работать и на сцене, и в тёмной землянке. В это время, по некоторым источникам, Алексей получил первое ранение, когда пришлось трое суток выходить из смыкавшегося кольца немецкого окружения.

В феврале 1942 года ансамбль был отведён в тыловой город Чкалов (ные Оренбург) Южно-Уральского округа и переформирован в Ансамбль красноармейской песни и пляски Южно-Уральского военного округа. Давали концерты в госпиталях Башкирии, Оренбуржья, Казахстана, Куйбышевской и Актюбинской областей, выступали перед эшелонами, уходящими на фронт. В это время Фатьянов познакомился с композитором Василием Соловьёвым-Седым, творческий союз с которым сыграл большую роль в жизни поэта. Их совместная работа «Тальянка» («На солнечной поляночке…») стала по-настоящему популярна среди солдат.

В июне 1944 года при содействии Соловьёва-Седого Алексей Фатьянов откомандирован в состав Краснознамённого ансамбля песни и пляски Союза ССР на должность заведующего литературно-драматургической частью. Во время гастролей в освобождённом Харькове произошёл конфликт с руководством. 30 августа 1944 года приказом Александра Александрова Фатьянов был направлен для прохождение службы в рядах действующей армии и попал в 15-й самоходно-артиллерийский полк, находившийся на переформировании в Подмосковье.

В сентябре подразделение вошло в состав 6-й гвардейской танковой армии. Фатьянов — фронтовой корреспондент армейской газеты «На разгром врага». В декабре 1944 года при штурме города Секешфехервара (Венгрия) был ранен вторично, награждён медалью «За отвагу» и 10-дневным отпуском.

18 апреля 1945 года по инициативе Соловьёва-Седого откомандирован в Таллин в распоряжение ансамбля моряков Балтики. В Восточной Пруссии выступал в передовых частях перед пехотинцами 2-го Прибалтийского фронта. Руководство отмечало сочетание литературных данных поэта и работоспособности. Он выступал в инсценировках, читал стихи, занимался режиссурой. Известность Фатьянова росла; по воспоминаниям современников, не было дня в 1945 году, чтобы по Всесоюзному радио не звучали песни на его стихи. Они шли целыми блоками, по несколько раз в сутки.

30 апреля 1945 года Алексей Фатьянов получил воинское звание сержанта. За работу в ансамбле награждён орденом Красной Звезды. В феврале 1946 года демобилизован из армии.

Согласно наградным документам (приказ 03/н от 17 марта 1945 года), в РККА с 1941 года, в действующей армии с 1945 года и ранее в боях не участвовал.

С февраля по июнь 1946 года Фатьянов написал не меньше десяти песен, присутствовал на съёмочной площадке кинофильма «Большая жизнь-2», встречался со зрителями, выступал на радио, занимался литературным трудом. Песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», прозвучавшая впервые осенью 1946 года, имела огромный успех.

16 июня 1946 года Алексей Фатьянов женится на Галине Николаевне Калашниковой.

В 1947 году был принят в Союз писателей СССР как поэт-песенник (сам Фатьянов считал себя поэтом и не любил, когда его так называли). Отношения с писателями были сложными. Поэты-песенники были одними из самых высокооплачиваемых в литературном цехе, и Фатьянов многократно подвергался критике с формулировками: «поэт кабацкой меланхолии», «дешёвая музыка на пустые слова», обвинялся в «творческой несостоятельности» и т. п. Многих композиторов неоднократно награждали Сталинскими премиями за песни на стихи Фатьянова, однако автор слов отмечен не был. Несмотря на это, к нему продолжали с новыми заказами приходить режиссёры и композиторы. После 1946 года вышло 18 кинофильмов с песнями Фатьянова.

Большинство произведений Фатьянова написано в стиле гражданской и любовной лирики, его стихи органично ложились на музыку, были простыми, легко запоминались с первого раза.

Послевоенные песни, такие, как лучшая лирическая песня Великой Отечественной войны «Соловьи», «Где ж ты, мой сад?», «Первым делом, первым делом самолёты», «В городском саду играет духовой оркестр», «Тишина за Рогожской заставой», «Давно мы дома не были», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», бесхитростные и мелодичные, опирались на фольклорные традиции, звучат во всех популярных фильмах («Свадьба с приданым», «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Дом, в котором я живу») и завоевали большую популярность. Тем не менее, при жизни Фатьянова вышла только одна небольшая книга его стихов «Поёт гармонь» (1955), а широко их стали издавать только в 1960—1980-х годах.

Фатьянов был не только поэтом, но также и артистом, играл на аккордеоне и фортепиано, обладал певческим голосом. На творческих вечерах он, наряду с декламацией своих стихотворений, пел песни на свои собственные стихи, которые тогда были очень популярны.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА

В начале ноября 1959 года во время прогулки на речном трамвайчике по Москве-реке неожиданно почувствовал себя плохо. Кардиографическое обследование наличие инфаркта не подтвердило, к 10 ноября состояние улучшилось, и Фатьянов продолжил работу над поэмой «Хлеб», которую закончил и перепечатал набело на машинке 12 ноября (после смерти текст был утерян).

Скоропостижно скончался 13 ноября 1959 года от разрыва аневризмы аорты. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Гроб с телом от ворот несли на руках простые люди, меняя друг друга. По воспоминаниям очевидцев, со времени похорон писателя Максима Горького такого стечения народа в Москве не было.

НАГРАДЫ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно; Указ Президента России Бориса Ельцина от 16 февраля 1995 № 148);

орден Красной Звезды (1944);

медаль «За отвагу» (приказ по 912-му самоходному артполку № 03/н от 17.3.1945 — старший писарь А. Фатьянов награждён за чтение стихов на огневой позиции и воодушевление бойцов);

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

ПЕСНИ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА

1942 — На солнечной поляночке (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1942 — Соловьи (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1943 — Ничего не говорила (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1943 — Песня мщения (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1943 — Баллада о Матросове (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Мы, друзья, перелётные птицы (Первым делом, первым делом самолёты) (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Давно мы дома не были (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Наш город (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Звёздочка (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Далёко родные осины (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Тропки-дорожки (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Про Васеньку (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1945 — Вспомним походы (музыка В. Сорокина)

1946 — Шли два друга (музыка Бориса Мокроусова)

1946 — Три года ты мне снилась (музыка Никиты Богословского)

1946 — Золотые огоньки (музыка Василия Соловьёва-Седого, соавтор стихов Соломон Фогельсон)

1946 — Когда проходит молодость (музыка В. Сорокина)

1947 — В городском саду (музыка Матвея Блантера)

1947 — Разговорчивый минёр (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1947 — Стали ночи светлыми (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1947 — Начальник станции (музыка Василия Соловьёва-Седого)

Сюита «Возвращение солдата» (музыка Василия Соловьёва-Седого)

Шёл солдат из далёкого края

Расскажите-ка, ребята

Колыбельная (Сын)

Поёт гармонь за Вологдой

Где же вы теперь, друзья-однополчане?

Величальная (Славься, русская земля)

1948 — За тех, кто в пути! (музыка Сигизмунда Каца)

1948 — Где ж ты мой сад? (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1948 — По мосткам тесовым (музыка Бориса Мокроусова)

1948 — Мы люди большого полёта (музыка Бориса Мокроусова)

1949 — Хвастать, милая, не стану (музыка Бориса Мокроусова)

1949 — На крылечке (музыка Бориса Мокроусова)

1949 — Земля моя (музыка Бориса Мокроусова)

1950 — Хороши колхозные покосы (музыка Анатолия Новикова)

1954 — Путевая-дорожная (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1954 — В рассветном тумане (музыка Анатолия Новикова)

1954 — Сегодня мне не весело (музыка Юрия Милютина)

1954 — Шла с ученья третья рота (музыка Анатолия Лепина)

1954 — Я сижу на берегу (музыка Матвея Блантера)

1955 — Вновь к черёмухе душистой (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1955 — Праздничная (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1956 — Если б гармошка умела (музыка Анатолия Лепина)

1956 — Парень непутёвый (музыка Анатолия Лепина)

1956 — Сердце друга (музыка Анатолия Лепина)

1956 — Ходят тучи (музыка Юрия Милютина)

1956 — Караваны птиц (музыка Германа Жуковского)

1956 — На Заречной улице (музыка Бориса Мокроусова)

1957 — У меня идёт всё в жизни гладко (музыка Бориса Мокроусова)

1957 — Песня про незадачливого штурмана (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1957 — Тишина за Рогожской заставою (музыка Юрия Бирюкова)

1958 — Комсомольцы тридцатых годов (музыка Анатолия Лепина)

1958 — Забрала подруга детства (музыка Анатолия Лепина)

1958 — Степи Оренбургские (музыка Анатолия Лепина)

1958 — На трудных дорогах (музыка Анатолия Лепина)

1958 — Дорога, дорога (музыка Василия Соловьёва-Седого)

1958 — Это всё Россия (музыка Юрия Милютина)

1958 — В рабочем посёлке (музыка Юрия Милютина)

1958 — На счастливой улице (музыка Леонида Бакалова)

1958 — В соловьиную ночь (музыка Леонида Бакалова)

1958 — В добрый путь (музыка Бориса Терентьева)

1958 — Здесь Ленин жил (музыка Бориса Терентьева)

1959 — У старых клёнов (музыка Юрия Слонова)

1959 — Над Москвой-рекой (музыка Юрия Бирюкова)

Возвращение из похода (музыка В. Сорокина)

Возле горенки (музыка В. Сорокина)

Гимн Великому городу (музыка Рейнгольда Глиэра)

Казаки под Москвой (музыка Владислава Соловьёва)

Как хорошо, подруженьки (музыка Никиты Богословского)

Мой верный товарищ (музыка Р. Манукова)

На Кавказе ночи жаркие (музыка Сигизмунда Каца)

Наговоры (музыка Бориса Мокроусова)

Новогодняя ночь (музыка Сигизмунда Каца)

Однажды ночью лунною (музыка Анатолия Новикова)

Песня дальних дорог (музыка Василия Соловьёва-Седого)

Проходят пионеры (музыка Бориса Терентьева)

Рабочее утро (музыка Юрия Бирюкова)

С праздником, шахтёры (музыка Зиновия Дунаевского)

Сердце солдата (музыка Бориса Терентьева)

Споёмте, девушки (музыка Василия Соловьёва-Седого)

Страдание (музыка Василия Соловьёва-Седого)

Третий батальон (музыка Бориса Мокроусова)

Ты как зорька (музыка Сигизмунда Каца)

Ухажёры (музыка В. Сидорова)

Шумит под ветром Ладога (музыка Алексея Фатьянова)

Это что же, от чего же (музыка Леонида Бакалова)