4 марта 2019 года из-за неблагоприятных погодных условий было введено временное прекращение движения транспортных средств на дорогах Оренбургской области.

В связи с улучшением погодно-климатических условий 5 марта 2019 года к 8:00 сняты ранее введенные ограничения движения транспортных средств во всех направлениях, кроме участка автомобильной дороги Благодарное-Придолинный Ташлинского района (км 0+000-км 12+300).

С 11:15 снимается ограничения движения на а/д Благодарное-Придолинный км0-км12+300 в Ташлинском районе.