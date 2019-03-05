«Росводоканал Оренбург» ведёт капремонт 40-летнего коллектора на улице Томилинской

«Росводоканал Оренбург» продолжает реконструкцию канализационного коллектора на улице Томилинской, на участке от улицы Леушинской до улицы Мискинова. Коллектор диаметром 1200 мм будет реконструирован методом бестраншейной санации: полиэтиленовая труба протягивается внутри существующего трубопровода. Таким методом планируется заменить 333 метра трубы.

В этот коллектор поступают стоки с улиц Одесской, Самолётной, Лесозащитной, Монтажников, а также со всего частного сектора, расположенного в восточной части города. В настоящее время идут подготовительные работы по очищению старого коллектора от отложений и наростов.

В компании «Росводоканал Оренбург» отметили, что в ходе работ возможно появление неприятных запахов. Руководство компании просит жителей города отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и приносит извинения за временные неудобства.

Стоимость реконструкции составит около 19 млн рублей. В дальнейшем работы на коллекторе будут продолжены до улицы Коминтерна.

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