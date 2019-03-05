«Росводоканал Оренбург» продолжает реконструкцию канализационного коллектора на улице Томилинской, на участке от улицы Леушинской до улицы Мискинова. Коллектор диаметром 1200 мм будет реконструирован методом бестраншейной санации: полиэтиленовая труба протягивается внутри существующего трубопровода. Таким методом планируется заменить 333 метра трубы.

В этот коллектор поступают стоки с улиц Одесской, Самолётной, Лесозащитной, Монтажников, а также со всего частного сектора, расположенного в восточной части города. В настоящее время идут подготовительные работы по очищению старого коллектора от отложений и наростов.

В компании «Росводоканал Оренбург» отметили, что в ходе работ возможно появление неприятных запахов. Руководство компании просит жителей города отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и приносит извинения за временные неудобства.

Стоимость реконструкции составит около 19 млн рублей. В дальнейшем работы на коллекторе будут продолжены до улицы Коминтерна.