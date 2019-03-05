В Оренбуржье 4 марта из-за метели с трассы буквально слетел в кювет грузовик КамАЗ. Автомобиль был обнаружен в ходе мониторинга МЧС автомобильной дороги Ясный — Адамовка. В кабине автомобиля находился водитель. Мужчина не пострадал в ДТП, но из-за плохих погодных условий ему требовался обогрев. Сотрудники МЧС из оперативной группы ПСЧ-33 ОФПС-5 под руководством начальника части майора внутренней службы Шурманова М. М. доставили мужчину в ближайший населенный пункт и разместили в гостинице. Автомобиль будет эвакуирован после стабилизации погодных условий.