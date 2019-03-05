В Оренбурге орудовал квартирный вор, который подбирал к замку отмычки. В результате все, что было нажито непосильным трудом, исчезало из квартир горожан. Накануне в областном центре был задержан подозреваемый, 44-летний житель Оренбурга, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Установлено, что преступления он совершил в июле 2017, в декабре 2018 и в феврале 2019 года. Преступника интересовали деньги, ювелирные изделия, награды. Захват серийного вора проходил при участии сотрудников уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» и силовой поддержке сотрудников ОМОНа Управления Росгвардии по Оренбургской области. В настоящее время по факту Кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.