Накануне 8 Марта у мужчины есть два способа приготовить идеальный подарок для своей любимой. Первый – преподнести то, о чем она сама мечтает. К счастью, дамы любят порассуждать об этом вслух, так что достаточно быть внимательным собеседником. Хотя бывает и так, что они сами не знают, чего хотят. Тут можно использовать второй способ: подарить что-нибудь оригинальное и запоминающееся. Попробуем подсказать, каким может быть подарок и как сэкономить с помощью карты «МегаФон Банк», получив кэшбэк от совершенных покупок.

Парфюм, цветы и шоколад

Пожалуй, самое простое, что может прийти на ум. Но не спешите отмахиваться от таких вариантов – к ним тоже можно подойти с фантазией! Букет, например, можно вручить не самому, а заказать доставку – домой, на работу или в ресторан, где вы будете ужинать со своей девушкой. А среди цветов можно спрятать признание в любви, приглашение на свидание, коробочку с колечком… Да-да, тем самым, которое ей так понравилось в ювелирном!

Выбор парфюма и косметики лучше тоже делать с оглядкой на совместные посещения магазинов. Приглядитесь, возле каких стендов она задерживается, к чему проявляет особенный интерес. И если девушка грустно вздыхает, глядя на ценник, для мужчины это самое настоящее руководство к действию.

Что касается сладостей, то и с ними можно поэкспериментировать. К примеру, подарить не обычную коробку конфет, а набор, где кроме конфет-мармелада-зефира будут другие милые вещицы: красивая кружка для кофе, небольшая рамочка для фото, шкатулка для всяких разностей… Девушки очень любопытны, и распаковывать такое «непредсказуемый» набор будет сплошным удовольствием!

Ее лучшие фото

У большинства дам есть две взаимоисключающие особенности: они любят фотографироваться – и грустить оттого, что «как-то не так» получились. Избавьте любимую от этих терзаний, подарите ей профессиональную фотосессию! В студии, с возможностью создать сразу несколько образов – все как положено. Даже если у дамы это будет не первым подобным опытом, несколько новых красивых фото никогда не помешают. Только не забудьте предупредить о таком подарке заранее: к фотосессии нужно подготовиться и морально, и физически, продумав все детали. Ведь от студийного мейкапа ваша девушка может и отказаться.

Гаджет для счастливой жизни

В каждом доме сейчас найдутся десятки всевозможных устройств. Но для того, чтобы жизнь стала еще более комфортной и счастливой, обычно все же не хватает какой-то малости: электронной книги, «непромокаемого» радио для ванны, плеера с беспроводными наушниками для утренних пробежек, фитнес-трекера (это специальный умный браслет, который помогает следить за пульсом, питанием, потраченными калориями, а некоторые модели позволяют даже звонить и отправлять SMS)… Или у вашей девушки «дышит на ладан» фен или старый смартфон? Тогда – действовать! Благо, интернет-магазин всегда под рукой, и за каждую покупку там можно получить кэшбэк с сервисом #Специи от МегаФона.

Подарите ей мир!

Конечно, идеальный подарок должен полностью соответствовать личности той, кому он предназначается. И угодить не всегда просто. К примеру, некоторые из дам принципиально не пользуются косметикой. Кто-то равнодушен к технике. Не все любят фотографироваться. Но вот от чего не откажется почти никто, так это от путешествия! Возможность посмотреть мир, отдохнуть в своем стиле – загорая на пляже или неутомимо перемещаясь между музеями и шедеврами архитектуры – это прекрасно! Не забудьте продумать все детали: в каком отеле будете жить, как будете добираться до него из аэропорта, какие места посетите. И обязательно используйте сервис «МегаФон Путешествия» – с ним поездки намного выгоднее.

В завершение напомним, что практически любой подарок к 8 Марта лучше покупать с банковской картой МегаФона, чтобы получать кэшбэк до 20% и приятные бонусы. Эта карта может быть как пластиковой, так и виртуальной. Виртуальную можно выпустить бесплатно за 15 секунд в «Личном кабинете» или в приложении «МегаФон Банк» (App Store, Google play). Такая карта позволяет расплачиваться деньгами со счета мобильного телефона где угодно – в кафе, супермаркете, на заправке. Удобно и выгодно!