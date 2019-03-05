5 марта 1955 года на Орско-Халиловском металлургическом комбинате (ныне АО «Уральская Сталь») была запущена первая доменная печь, и выдан первый чугун. И, хотя история становления предприятия началась в предвоенный период, именно эта дата стала считаться днем рождения металлургического гиганта Восточного Оренбуржья.

Сегодня Уральская Сталь — динамично развивающееся металлургическое предприятие полного цикла, включает аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства.

Вхождение в компанию «Металлоинвест» позволяет новотроицким металлургам реализовывать программу технического перевооружения и добиваться лидирующих позиции среди крупнейших российских производителей металла, а также активно участвовать в программах по улучшению качества жизни горожан и долгосрочному развитие Новотроицка.

Поздравляем металлургов Уральской Стали с праздником!

Поздравление от управляющего директора АО «Уральская Сталь» Евгения Маслова

Уважаемые работники и ветераны АО «Уральская Сталь»!

Поздравляю с 64-ой годовщиной основания нашего комбината!

Несколько поколений металлургов причастны к тому, что сегодня мы гордо называем Уральской Сталью. Хочу сердечно поблагодарить каждого ветерана и всех действующих сотрудников за вклад в становление предприятия.

Сегодня мы активно развиваемся, при поддержке Металлоинвеста сохраняем, а по некоторым направлениям наращиваем мощности и укрепляем свои позиции на рынках.

Впереди новые амбициозные задачи по модернизации производства, призванные улучшить экономическую эффективность предприятия, играющего огромную роль в жизни Новотроицка, региона и страны. В рамках социально-экономического партнерства с администрациями города и области мы продолжаем активно участвовать в реализации актуальных социально полезных проектов.

Дорогие металлурги! Желаю каждому из вас успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»,

депутат Законодательного собрания Оренбургской области

Евгений Маслов