В Оренбургское УФАС России обратился гражданин по факту распространения нежелательной информации рекламного характера. Реклама содержанием: «С Новым годом! В магазине Управдом скидка 19 % на ВСЁ до 13 января!» поступила на мобильный телефон заявителя посредством смс-сообщения.

Напомним, что к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, законом установлены специальные требования – она допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение.

В ходе рассмотрения дела выявлено, что соответствующее согласие отсутствует, следовательно, такая реклама противоречит нормам рекламного законодательства.

Антимонопольный орган решает вопрос о привлечении рекламораспространителя – ООО «ТД Управдом-Липецк» к административной ответственности.

Отметим, что рекламодатель вправе выбрать форму, способ и средства рекламирования своего товара. Однако при этом он должен соблюдать обязательные требования при распространении рекламы, предъявляемые соответствующим законодательством.