Ректор ОГУ Жанна Ермакова прокомментировала некоторые темы прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Вопросы, которые были заданы на прямой линии, с одной стороны, хорошо знакомы всем, с другой, действительно требуют решения в государственном масштабе. И не только потому, что многие касаются образования, здравоохранения, обеспечения жильем. Часть из них касается вопросов стратегии развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в мировом пространстве.

Например, молодые исследователи из Курчатовского института задали вопрос по упрощению прохождения тех испытаний, которые делают легитимными новые технологии, инструменты, материалы. Действительно, многие новации в нашей стране, особенно те, которые связаны со здравоохранением и должны проходить клинические испытания, приобретают право на жизнь в течение многих лет. Знаю это и по нашим исследованиям — тем, которые проводятся в ОГУ. С одной стороны это правильно: что касается здоровья человека и его безопасности, нельзя делать наспех, без определенного количества экспертиз и проверок. Мы знаем немало примеров, когда то, что лет 10 назад было привлекательным, позитивным, впоследствии продемонстрировало и отрицательные эффекты. С другой стороны, в русле выполнения задач технологического прорыва исследователям, производственникам совершенно необходимо ускоренное прохождение ряда процедур, от которых зависит внедрение инноваций, потому что то, что сейчас — инновации, завтра – прошлый век… Иначе мы так и будем продолжать сожалеть, что плодами исследований наших талантливых ученых пользуются более гибкие и мобильные зарубежные коммерсанты. От региона здесь мало что зависит, разве что на территориях опережающего экономического развития некоторые процедуры можно будет применить особым образом. Поэтому решать эти вопросы необходимо комплексно и в масштабе всей страны.

Еще один вопрос, который, с одной стороны, касается уклада жизни конкретной семьи, а с другой напрямую влияет на важнейшие социально-экономические факторы жизни общества, – малокомплектные школы. Они есть в каждом регионе. Мы уже прошли тяжелый период закрытия самых малочисленных учебных заведений, этот процесс был необходим для обеспечения нормального уровня образования детей. Невозможно преподавать 7, 8, 9 ученикам, при условии, что всю палитру предметов должны вести люди с образованием. Поэтому, бывали случаи, географ или математик в селе вел и физику, и астрономию, и геометрию… Так что очень болезненный процесс реструктуризации малокомплектных школ в принципе оправдан, причем именно с точки зрения потребителей образовательных услуг. Но при этом необходимо обеспечивать безопасную и комфортную доставку учеников до новой школы. Для этого в нашей области было закуплено большое количество школьных автобусов, вопрос только в том, что буквально через несколько лет срок их нормальной службы начнет истекать. Поэтому стоит задача найти в бюджете средства на их замену.

С организацией в малых селах учреждений дошкольного образования, думаю, вопрос так остро стоять не будет. Маленьким детям нужны не 10-15 квалифицированных учителей, а, по сути, вторая мама или бабушка. Необязательно строить в каждом селе большой детский сад, это могут быть и группы, в том числе разновозрастные (по методике Монтессори). Думаю, органы местного самоуправления в состоянии будут решить эти вопросы с учетом сложившихся в населенном пункте традиций и тенденций.

Вообще при разумном и заинтересованном подходе со стороны власти каждый вопрос должен решаться в интересах и конкретного человека, и государства в целом. Позиция президента на прямой линии еще раз нам это продемонстрировала.