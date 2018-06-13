20 июня в 9:00 в Оренбургском государственном университете начнут прием документов от абитуриентов.

В предстоящем учебном году выпускники школ могут претендовать на 2618 бюджетных мест в головном вузе и его филиалах. Большая часть отведена бакалавриату – 1692 места, 777 мест отведено для магистерских программ и 149 — для специалитета.

В этом году в ОГУ открыт набор на 2 новых направления подготовки – «Публичная политика и социальные науки», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Для первого варианта поступление возможно лишь на коммерческой основе, для второго – 10 бюджетных мест. Кроме того, в головном вузе начнется прием на очно-заочную (вечернюю) форму обучения на коммерческой основе на направление подготовки «Юриспруденция».

Правила приема в ОГУ по сравнению с прошлым годом существенно не изменились: любой абитуриент может подать документы в вуз, выбрав для поступления до пяти высших учебных заведений и до трех направлений подготовки в каждом из них. Одно из новшеств – 2 дополнительных балла при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.

Одним из наиболее популярных вопросов от абитуриентов по-прежнему остается проходной балл ЕГЭ на те или иные направления подготовки.

— Существуют минимальные баллы по разным предметам, набрав которые абитуриенты могут быть допущены до конкурса, — поясняет секретарь приемной комиссии ОГУ Владимир Михайлов. — Но какими в этом году будут проходные баллы, станет понятно только к завершению приема документов. Все зависит от того, с какими результатами к нам придут выпускники школ.

В приемной комиссии прогнозируют повышенный интерес на такие направления подготовки, как «Юриспруденция», «Экономика», «Психология служебной деятельности» и «Правоохранительная деятельность».

— В прошлом году значительно вырос спрос на инженерные направления подготовки «Ракетные комплексы и космонавтика» и «Авиастроение». Популярностью пользовались и творческие специальности: «Архитектура», «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды», «Журналистика». На них, как и ранее, необходимо пройти дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности. Они пройдут с 12 июля по 23 августа в зависимости от формы обучения, — отмечает Владимир Николаевич.

Традиционно интерес к поступлению в ОГУ проявляют иностранные абитуриенты. Множество вопросов сотрудникам приемной комиссии поступает от выпускников школ Казахстана, граждане и других стран, таких как Армения, Киргизия, Туркменистан, Ирак, рассматривают Оренбургский госуниверситет для получения высшего образования.

Приемная комиссия ОГУ располагается по адресу: пр. Победы, 13, 3-й учебный корпус ОГУ, спортивный зал (вход сзади корпуса). Время работы: с 9:00 до 16:00 по будним дням, с 9:00 до 13:00 в субботу, воскресенье — выходной.

Подробную информацию о правилах и сроках приема в ОГУ можно получить на сайте abiturient.osu.ru и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», а также по телефонам приемной комиссии: (35-32) 77-66-72, (35-32) 37-25-55.