13 июня в Оренбурге продолжаются дорожные работы

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 13 июня в дневное время выполняются работы на следующих участках:

пр. Гагарина (от ул. Луговой до развязки в створе Нежинского шоссе) — производится фрезерование, монтаж бортового камня;

ул. 34-я Линия (от ул. 31-я Линия до ул. Мира) — производится отсыпка обочин;

ул. Лесозащитная (включая кольцевую развязку ул. Мира до дома № 18 по ул. Лесозащитной) — проводится установка бортового камня;

ул. 60 Лет Октября (от пр. Гагарина до пр-да Знаменских) — проводится установка бортового камня;

ул. Кирова (от ул. 8 Марта до ул. Советской) — проводится установка бортового камня;

ул. Еловая (от ул. Озеленителей до ул. Грибной — проводится устройство основания из органоминеральной смеси (ОМС);

ул. Карачинская (от ул. Маршака до ул. Чехова) — проводится устройство тротуара;

от пр. Больничного, 4 к ул. Мало-Мельничной — проводятся дорожные работы;

ул. Полтавская, (от дома № 53 до № 131) — проводится планировка основания;

ул. Домбаровская — проводится планировка основания;

ул. Никитина — проводится отсыпка обочин;

ул. Северная — проводится планировка основания.

Продолжается строительство ул. Саморядова (от ул. Поляничко до ул. Бр. Хусаиновых) — ведутся земляные работы и устройство ливневой канализации.

Выполняется строительство ул. Бр. Хусаиновых (от пр-да Северного до ул. Саморядова) — ведется переустройство силового камня.

В зависимости от погодных условий график может меняться.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и обращается к автомобилистам с просьбой по возможности выбирать пути объезда.