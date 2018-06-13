В Оренбурге завершился чемпионат Приволжского федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Участие в соревнованиях приняли 136 спортсменов из 12 регионов ПФО.

Оренбургские тяжелоатлеты завоевали две медали: бронза в весовой категории 69 кг у Алены Шиловой, бронза в весовой категории 94 кг – у Артёма Дектярёва.

Итоги чемпионата ПФО по тяжелой атлетике

В категории до 48 кг среди женщин призерами стали:

I место – Семенова Яна (Башкортостан) результат в двоеборье 116 кг

II место – Сорокина Екатерина (Нижегородская обл.) результат в двоеборье 112 кг

III место – Поносова Ирина (Пермский край) результат в двоеборье 110 кг

В категории до 53 кг среди женщин призерами стали:

I место – Голованова Ольга (Нижегородская обл.) результат в двоеборье 161 кг

II место – Лаптева Екатерина (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 154 кг

IIIместо – Жарасова Айжан (Самарская обл.) результат в двоеборье 145 кг

В категории до 58 кг среди женщин призерами стали:

I место – Иванова Анастасия (Татарстан) результат в двоеборье 174 кг

II место – Шмелева Ирина (Мордовия) результат в двоеборье 172 кг

III место – Имангулова Арина (Башкортостан) результат в двоеборье 154 кг

В категории до 63 кг среди женщин призерами стали:

I место – Гришина Наталья (Мордовия) результат в двоеборье 175 кг

II место – Петрова Алевтина (Татарстан) результат в двоеборье 150 кг

III место – Тер-Григорова Валерия (Удмуртия) результат в двоеборье 144 кг

В категории до 69 кг среди женщин призерами стали:

I место – Титова Елена (Татарстан) результат в двоеборье 184 кг

II место – Герасимова Анастасия (Нижегородская обл.) результат в двоеборье 170 кг

III место – Шилова Алена (Оренбургская обл., Оренбург) результат в двоеборье 150 кг

В категории до 75 кг среди женщин призерами стали:

I место – Катина Екатерина (Нижегородская обл.) результат в двоеборье 207 кг

II место – Чаукова Ксения (Башкортостан) результат в двоеборье 140 кг

В категории +90 кг среди женщин призерами стали:

I место – Садурдинова Елизавета (Нижегородская обл.) результат в двоеборье 188 кг

В категории до 56 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Зыков Геннадий (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 221 кг

II место – Айнуллов Алик (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 199 кг

III место – Раупов Ильнур (Татарстан) результат в двоеборье 194 кг

В категории до 62 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Гараев Зулфат (Татарстан) результат в двоеборье 269 кг

II место – Гайнутдинов Раис (Кировская обл.) результат в двоеборье 262 кг

III место – Лаптев Олег (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 250 кг

В категории до 69 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Мышов Александр (Чувашия) результат в двоеборье 281 кг

II место – Сторожев Анатолий (Татарстан) результат в двоеборье 280 кг

III место – Адикин Александр (Чувашия) результат в двоеборье 250 кг

В категории до 77 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Гобеев Михаил (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 287 кг

II место – Сайтырлы Ростислав (Удмуртия) результат в двоеборье 282 кг

III место – Булышев Андрей (Татарстан) результат в двоеборье 278 кг

В категории до 85 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Закиров Фаиль (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 320 кг

II место – Юфкин Алексей (Мордовия) результат в двоеборье 316 кг

III место – Пимкин Евгений (Мордовия) результат в двоеборье 285 кг

В категории до 94 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Измайлов Альберт (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 350 кг

II место – Молодцов Дмитрий (Пермский край) результат в двоеборье 349 кг

III место – Дектярёв Артём (Оренбургская обл., Оренбург) результат в двоеборье 344 кг

В категории до 105 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Мухаметов Линар (Ульяновская обл.) результат в двоеборье 346 кг

II место – Шаклеин Игорь (Удмуртия) результат в двоеборье 341 кг

III место – Киреев Ринат (Башкортостан) результат в двоеборье 335 кг

В категории + 105 кг среди мужчин призерами стали:

I место – Лухнов Даниил (Нижегородская обл.) результат в двоеборье 359 кг

II место – Молодцов Денис (Пермский край) результат в двоеборье 340 кг

III место – Выровцев Виктор (Пензенская обл.) результат в двоеборье 317 кг