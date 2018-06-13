Боксёр Габил Мамедов стал чемпионом Кубка президента Республики Казахстан

Престижный международный турнир по боксу с участием боксеров из 15 стран мира прошел в Астане с 4 по 10 июня.

Россию на данном турнире представили 9 боксёров, которые выиграли 5 медалей: золотую, две серебряные и две бронзовые. Единственное «золото» сборной России завоевал оренбургский спортсмен, воспитанник спортивной школы бокса олимпийского резерва имени Григория Васильева Габил Мамедов.

На пути к решающему финальному бою Габил разобрался с соперниками из Швеции, Туркменистана и Монголии. В финале одержал победу над представителем Узбекистана Шункором Абдурасуловым.

Габил Мамедов – мастер спорта России международного класса, чемпион России, чемпион Кубка России, серебряный призёр Чемпионата Европы. Тренируется под руководством Дмитрия Скопинцева.