12 июня, в Оренбурге, на улице Советской и на набережной Урала, состоялись торжества, посвященные Дню России.

Открылись они митингом, на котором оренбуржцев с главным праздником нашей страны поздравил губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг.

– Многие поколения наших предков строили великую державу. И мы, опираясь на все достижения прошлого, должны быть достойными продолжателями трудовых, ратных, культурных, семейных традиций! Россия – это мы. Личные успехи и победы каждого оренбуржца – подлинное богатство нашего Оренбургского края, нашей России! – сказал Юрий Берг.

Он также отметил, что Россия в XXI веке смогла провести лучшую в истории Олимпиаду в Сочи.

– А буквально послезавтра, 14 июня, в нашей стране стартует Чемпионат мира по футболу – праздник миллиардов людей. Лучшие команды планеты уже в России, и 14 июня Мундиа́ль торжественно откроет Президент Российской Федерации Владимир Путин. В будущем во всех сферах – в экономике, науке, культуре, спорте мы ещё не раз покажем, на что способны, когда мы вместе! Верим, что так и будет! Потому что мы – Россия! – сказал Юрий Берг.

Затем губернатор вручил паспорта юным оренбуржцам, которым исполнилось 14 лет.

Вместе с губернатором в праздничных мероприятиях приняли участие председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев, члены Правительства Оренбургской области, начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области – генерал-майор полиции Михаил Давыдов, руководители города.

До позднего вечера в городе работали концертные и развлекательные площадки. Тысячи оренбуржцев семьями, с детьми, приняли участие в праздничных гуляниях.