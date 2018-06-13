Ранее мы сообщали, что в городе Гай, в частной гостинице на улице Аксакова были обнаружены тела троих мужчин.

Мужчин 24, 28 и 29 лет обнаружили накануне в 9 часов утра. По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ.

По предварительной информации, все погибшие являлись сотрудниками подрядной организации из города Магнитогорска. Мужчины работали вахтовым методом, выполняя работы на территории ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» в городе Гай. В гостиницу они вернулись 11 июня около 6 часов вечера.

Предварительная смерть наступила в результате токсического воздействия промышленным химическим вещества.

В настоящее время следователи устанавливают точные причины гибели рабочих. Специалистами отобраны образцы воздуха по месту жительства и работы потерпевших, изъята техническая и иная документация в ПАО «Гайский ГОК», а также рабочая и повседневная одежда потерпевших, их личные вещи. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в ведомстве.