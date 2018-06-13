Компания «Металлоинвест» и Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провели очередной координационный совет, на котором обсуждались итоги сотрудничества за двухлетний период и перспективы дальнейшей совместной работы.

Мероприятие состоялось на площадке Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК. Делегацию Металлоинвеста возглавил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, ТМК — заместитель генерального директора по снабжению Сергей Марченко.

В ходе встречи речь, в частности, шла о реализации договоренностей по поставке на ВТЗ металлопроката производства Уральской Стали (входит в состав Металлоинвеста). Были рассмотрены вопросы управления качеством продукции, в том числе предложения по дальнейшему развитию производства листового проката. Стороны также обсудили возможность расширения поставок трубной заготовки производства Металлоинвеста на другие заводы ТМК.

В рамках визита представители Металлоинвеста ознакомились с производством на ВТЗ труб большого диаметра, а также горячекатаных труб, предназначенных в том числе для нефте- и газодобывающей промышленности.

Металлоинвест имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с ТМК. Компания поставляет на предприятия ТМК трубную заготовку, листовой и сортовой прокат, горячебрикетированное железо.