13 июня ночью на 66 году жизни скончался известный российский художник книги Федор Михайлович Абленин. Об этом сообщили в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева.

Федор Михайлович родился 18 февраля 1952 года в с. Нижняя Павловка Оренбургского района. Закончил Московскую государственную академию печати. Лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира» (1998). Заслуженный работник культуры (1999).

Работая в Оренбургском областном художественном училище, Федор Михайлович всю свою жизнь посвятил книге. Старейший книжный дизайнер Оренбургской области, уникальный специалист по шрифтам. Его руками созданы сотни книг, выходивших в издательствах Оренбуржья. Десятки из них удостоены самых высоких наград. Из недавних работ у всех на слуху подарочное издание «Капитанской дочки» и «Истории пугачевского бунта», отмеченное всероссийской премией «Лучшие книги года» (2016), «Собрание сочинений» П. Луцыка и А. Саморядова, романы «Агасфер» и «Книга царя Давида» С. Гейма с иллюстрациями Эрнста Неизвестного, «Дипломатический агент» Юлиана Семенова, «Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского.

Работы Федора Абленина окружают оренбуржцев повсюду. Именно им разработаны макеты большинства мемориальных досок города Оренбурга – атаману Дутову, отцу и сыну Пиотровским, пуховязальщице Федоровой, актерам театра и кино Георгию Мартынюку и Виктору Борцову, режиссерам Иоффе и Милохину, художникам Кибальчичу и Калмыкову…

О времени и месте прощания с Федором Михайловичем Аблениным будет сообщено дополнительно.