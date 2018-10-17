В Оренбургской области строительную деятельность осуществляют 80 застройщиков. Из них 37 – возводят с привлечением средств граждан многоквартирные дома общей площадью более 1 млн кв. метров. Количество действующих договоров участия в строительстве составляет почти 3,5 тысячи.

С 1 июля 2018 года начался поэтапный переход на новую модель финансирования жилищного строительства. Все застройщики Оренбургской области дисциплинированно выполнили ее условия, открыв до 1 сентября текущего года в уполномоченных банках расчетные счета в отношении каждого разрешения на строительство. Это дает им право на привлечение средств граждан. Данный механизм будет работать до 1 июля 2019 года, а после этого срока деньги дольщиков можно будет использовать только с применением специальных счетов – эскроу.

На сегодня в регионе имеют свои отделения 22 из 58 уполномоченных банков. Лидером по открытию счетов является Сбербанк – 50% от общего количества.