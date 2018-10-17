В Оренбурге состоится XXI открытый Всероссийский турнир по боксу имени Заслуженного мастера спорта России Владимира Федоровича Чернышева.

С 24 по 27 октября 2018 года в Оренбурге на базе Центра бокса, ул. Красная площадь, д. 3/5, состоится XXI открытый Всероссийский турнир по боксу среди юношей 2002-2003 гг.р. имени Заслуженного мастера спорта России Владимира Федоровича Чернышева на призы администрации Южного округа города Оренбурга

Открытие турнира — 24 октября в 17.00 ч.

Финальные бои пройдут 27 октября с 12.00 ч.