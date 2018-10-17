1 октября в Оренбурге дан старт осеннему месячнику озеленения и благоустройства. В рамках осеннего месячника пройдут: 19 октября – общегородской субботник, 26 октября – окружные субботники.

К участию в осеннем месячнике благоустройства и озеленения города Оренбурга будут привлечены предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории областного центра.

Во время месячника планируется ликвидация несанкционированных свалок, посадка новых деревьев, организация санитарной уборки городских территорий и другие виды работ.

Прием мусора на городскую свалку в дни проведения субботников 19 и 26 октября будет осуществляться бесплатно по специальным пропускам.