Администрация Орска нарушила требования Закона о торговле

Комиссия Оренбургского УФАС России в ходе рассмотрения жалобы индивидуального предпринимателя установила в действиях органа местного самоуправления нарушение ст. 15 Закона о торговле.

Нарушение выразилось в необоснованном исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории г.Орска остановочного павильона по пер. Бажова, ранее включенного в указанную схему.

Администрация приняла решение исключить нестационарный торговый объект в связи с окончанием срока действия договора аренды земельного участка, на котором он размещен, а также поступающими сигналами от жителей города о продаже алкогольной продукции в остановочном павильоне.

Однако отсутствие договоров аренды земельных участков на право размещения НТО само по себе не может служить основанием для произвольного исключения объектов из схемы. Так же основанием для исключения не может служить наличие не вступившего в законную силу судебного решения об освобождении земельного участка.

Кроме того, в обоснование какие-либо документальные или аналитические данные не приведены. К примеру, доводы о развитии территории и достижении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, либо анализ по отсутствию потребности населения в нестационарной торговле.

Антимонопольный орган выдал предписание об изменении нормативного акта администрации Орска. Таким образом, исполнительно-распорядительному органу надлежит вернуть нестационарный торговый объект в схему.

«Действия администрации в конечном итоге могли привести к негативным последствиям в виде дестабилизации прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, невозможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, передела рынка, сокращения или прекращения торгового бизнеса, и, как следствие, к сокращению числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на рынке розничной торговли через нестационарные торговые объекты, что является признаком ограничения конкуренции» — комментирует врио руководителя Оренбургского УФАС России» Людмила Полубоярова.