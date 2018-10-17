Автоворы похитили из Toyota Land Cruiser огромную сумму денег

Правоохранители задержали в Орске двух мужчин, которые, вскрыв автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, похитили из него большую сумму денежных средства.

34-летний житель Оренбурга и 46-летний житель Соль-Илецка приехали в Орск, чтобы совершить преступление. Приметив дорогой внедорожник, они проникли в салон автомобиля откуда похитили 100 000 тысяч рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – подписка о невыезде, сообщили Орен.Ру в региональном УМВД.