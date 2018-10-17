Сбербанк подарит денежный приз за оплату услуг ЖКХ

В Поволжском банке ПАО Сбербанк стартовала акция «Время — золото», в рамках которой клиенты, оплатившие услуги ЖКХ в банке, могут получить денежные призы. Акция проводится на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 5 октября по 31 декабря 2018 г. включительно оплатить услуги ЖКХ в Сбербанке на сумму не менее 100 рублей любым удобным способом, а потом зарегистрировать номер операции по СМС или на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас». Победитель акции станет обладателем главного денежного приза в размере 500 тысяч рублей.*

Сбербанк предлагает клиентам множество удобных способов оплаты услуг ЖКХ. Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» позволяет оплачивать квитанции, не выходя из дома, в любое время. С одноименным приложением оплата ЖКХ становится еще мобильнее, ведь для того, чтобы оплатить коммунальные платежи, достаточно иметь под рукой смартфон с входом в интернет и несколько минут свободного времени. А услуга «Автоплатеж» за ЖКХ делает оплату жилищно-коммунальных услуг максимально легкой и быстрой: нужно лишь один раз задать все необходимые параметры и рутинные дела по оплате квитанций банк возьмет на себя.

Сейчас у клиентов банка есть отличная возможность оценить все сервисы по оплате услуг ЖКХ и стать обладателем одного из призов в рамках акции «Время-золото».

Подробнее об условиях акции, характере, порядке и способе получения призов — по ссылке.