«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Ну, или за электронику в своей квартире. После застолья со своим знакомым, доверчивая хозяйка лишилась сотового телефона, планшетного компьютера, машинки для стрижки волос и диктофона.

В день кражи в квартиру, где проживает новотройчанка со своей семьей, пришел знакомый и принес с собой алкогольные напитки. После распития спиртного женщина и ее знакомый ушли из дома, а после возвращения она обнаружила, что дверь в квартиру приоткрыта, разбито стекло лоджии, а из квартиры похищены личные вещи и техника.

Женщина сразу обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, им оказался 37-летний мужчина, который в день совершения преступления распивал спиртное в квартире потерпевшей.

Задержанный мужчина рассказал, что попав на крышу через люк, разбил стекло лоджии и проник в квартиру. После чего забрал самые ценные вещи и вышел через дверь.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.