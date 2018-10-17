В шестой раз в областном центре прошел гастрономический фестиваль, который дал возможность показать свой уровень как опытным шефам, так и поварам-юниорам.

Испытания проходили в два этапа: сначала 34 претендента приняли участие в теоретической части, а затем лучшие по её итогам приступили к практическим заданиям. Число претендентов на участие растет с каждым годом, и это неудивительно, ведь в Оренбурге на сегодняшний день работают больше 350 предприятий общественного питания. Впрочем, в этом году достойную конкуренцию поварам областного центра составили еще и коллеги из Бузулука и Оренбургского района.

— Фестиваль уникален тем, что в нем не бывает проигравших: каждый повар здесь повышает своё личное мастерство, а в итоге от этого выигрывают все оренбуржцы, — подчеркнула председатель городского Совета Ольга Березнева. — Ведь не секрет, что успех любого предприятия, в первую очередь, зависит от профессионализма сотрудников. И сферы общественного питания это касается в особенности!

Она не только вручила награды победителям в одной из номинации, но и отдельно выделила Колледж сервиса Оренбурга, который стал «домом» и главной соревновательной площадкой для городского гастрономического фестиваля: в подарок от фракции «Единая Россия» в городском Совете колледж получил новую кофемашину.

— Быть поваром – это искусство, призвание! И весь фестиваль задуман именно как площадка, на которой вы можете поделиться опытом с коллегами, научиться чему-то новому. Неслучайно всех участников мы попросили заполнить анкеты «обратной связи», чтобы знать: что понравилось в этот день, а чего, может быть, не хватило, что стоит изменить, — подчеркнул заместитель Главы Оренбурга по экономике и финансам Олег Аникин.

В рамках фестиваля, помимо конкурса профмастерства, прошла также тематическая выставка и мастер-класс ведущих шеф-поваров России и Оренбурга. Гостем в этом году стал ученик французского шеф-повара Фатье Лорана повар Григорий Калиниченко — за свою поварскую практику он провел свыше 300 мастер-классов более чем в 30 городах, участвовал в открытии шести ресторанов в Оренбурге и Казани. C 2008 года — корпоративный шеф-повар компании Unilever Food Solutions.

— Мы постарались сделать фестиваль максимально наполненным, содержательным. И мне очень приятно, что это получилось – по оценкам самих участников, — подчеркнул председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства Арслан Исбасаров.

Победителями конкурса профмастерства в этом году стали:

НОМИНАЦИЯ «ПОВАР»

1 место — Железнов Владимир Юрьевич (ресторан «Аляска»);

2 место — Газизов Артур Тагирович (ресторан «7 Небо»);

3 место — Сивохин Николай Павлович (ресторан «Пряный барашек»).

НОМИНАЦИЯ «ПОВАР-ЮНИОР»

1 место — Осипов Данил Александрович (ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга»);

2 место — Растемешин Андрей Игоревич (ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга»);

3 место — Ахмятов Роман Рамильевич (кафе «Вкуснофф»).