Оренбуржцы эффективно распоряжаются накоплениями на капитальный ремонт

Начиная с 2017 года, в программу капитального ремонта активно включились спецсчета.

Например, в управлении УК ЖФ «Оракул» находится 21 многоквартирный дом. Копить на капитальный ремонт и приводить общее имущество в порядок собственники начали задолго до региональной программы.

В 2016-2017 годах за счет обязательных взносов управляющей компанией «Оракул» проведено 18 видов работ на 12 домах. В текущем периоде работы продолжаются. На улице Салмышской, 33, завершается капитальный ремонт крыши, в доме № 22/1 по улице Джангильдина собственниками принято решение усовершенствовать систему теплоснабжения.

– По решению жителей установлен автоматизированный тепловой пункт. Электроника регулирует подачу тепла в зависимости от температуры воздуха: для этого на фасаде установлен температурный датчик, в подвале – щит автоматизации узла смешения и система клапанов. Впервые за все время мы без проблем запустили тепло в этом доме, – рассказал директор управляющей компании «Оракул» Александр Казачек.

Инвестиции в капитальный ремонт окупаются в течение 5 – 10 лет, в зависимости от видов работ. Собственники ощущают это, получив перерасчет за тепло, за счет уменьшения расходов на «потери» в результате аварийных ситуаций в подвале. Помимо этого ощутимо снижаются расходы на текущий ремонт общего имущества. Допустим, если на постоянное латание старой крыши уходило до 300 тысяч в год, то для ее обслуживания (гарантийный период его не отменяет) достаточно порядка 50 тысяч.

– Региональная программа капитального ремонта помогает не только решать насущные проблемы дома, но и составить план работ на долгосрочную перспективу, – отмечает генеральный директор Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.