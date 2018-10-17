Сергей Балыкин провел встречу с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым

В Оренбургской области с рабочим визитом находится директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин и вице-губернатор Дмитрий Кулагин сегодня, 17 октября, провели с ним встречу, обсудив наиболее актуальные вопросы взаимодействия региональных органов власти с Управлением ФССП. Также в ней принял участие руководитель регионального Управления службы судебных приставов Алексей Очкалов.

Дмитрий Аристов подчеркнул, что Оренбургское управление выполняет основные индикаторы деятельности.

– Территориальные подразделения службы судебных приставов ориентированы на взаимодействие с органами власти. Наша работа связана в том числе и с социальным благополучием населения. Это восстановление справедливости в вопросах выплат заработной платы, предоставления жилья сиротам, обеспечение безопасности мировой юстиции и многое другое, – сказал директор ФССП России.

Дмитрий Аристов отметил, что современные технологии позволяют ускорить процесс взыскания, а, соответсвенно, и пополнять региональный бюджет.

Первый вице-губернатор – первый заметитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин рассказал о том, что между органами власти и службой судебных приставов в Оренбуржье налажено эффективное взаимодействие.

Первый зампред главы регионального правительства среди актуальных тем обозначил вопрос задолженности предприятий и населения по коммунальным услугам.

– Сегодня, чтобы уменьшить задолженность предприятий ЖКХ, нужна ваша поддержка. От решения этого вопроса зависит социальный климат в регионе, – сказал Сергей Балыкин.

Планируется, что сегодня Дмитрий Аристов встретится с руководством прокуратуры региона, УФСБ России по Оренбургской области и Оренбургского областного суда. Также главный судебный пристав Российской Федерации проведет совещание с личным составом Управления ФССП России по Оренбургской области.

Еще одним важным событием визита директора службы судебных приставов станет вручение знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области. Торжественная церемония состоится 18 октября в Оренбургском президентском кадетском училище.