С 1 января 2019 года вступили в действие изменения лесного законодательства, согласно которым граждане могут собирать собрать валежник для собственных нужд без каких-либо разрешительных документов.
Валежником – это отмершие деревья, кустарники, ветки, лежащие на земле из-за снеговала, бурелома или других природных явлений.
Особое внимание необходимо уделить месту и способу заготовки и сбора валежника. Недопустимо собирать его в местах проведения лесосечных работ и складирования, хранения заготовленной древесины. Запрещено заготавливать валежник с применением механизированной техники и оборудования, бензомоторных пил. При этом необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесу, а также правила лесовосстановления.
К валежнику можно добираться на транспортном средстве по общедоступным
дорогам, но при заготовке не допускается его перемещение волоком с
использованием механических транспортных средств, поскольку это
неизбежно приведет к уничтожению или повреждению других деревьев, лесных культур.
Заготовка и сбор валежника для собственных нужд исключает предпринимательскую деятельность. В этом случае законодательством предусмотрены арендные отношения.
ПОДРОБНОСТИ
- Раскряжевка древесного ствола (то есть деление его на части) является одной из основных операций лесосечных работ, поэтому при сборе валежника запрещено проводить распиловку лежащих в лесу древесных стволов и их остатков на части.
- Очистка лесосек от порубочных остатков является одной из заключительных операций лесосечных работ, поэтому выносить ветки, сучья и другие части деревьев из мест проведения рубок под видом валежника для собственных нужд гражданам запрещено.
- Сбор валежника не допускается в местах складирования ранее заготовленной древесины.
- Все работы по сбору валежника следует проводить с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.
- При сборе валежника не допускается негативное воздействие на окружающую природную среду, в том числе запрещено повреждение лесных насаждений, подроста, подлеска и несомкнувшихся лесных культур.
- Собирать валежник разрешается круглогодично, кроме периодов действия особого противопожарного режима и других периодов, когда доступ граждан в леса ограничен или запрещен.
- К валежнику можно добираться на транспортном средстве по общедоступным дорогам, если это не запрещено законодательством (например, запреты в части движения транспортных средств в границах водоохранных зон или по неустановленным маршрутам в пределах лесных участков и т.д.).
- При сборе валежника запрещено применять механизированную технику и оборудование для заготовки древесины (в том числе бензомоторные и электрические пилы и сучкорезы).
- При сборе валежника не допускается его перемещение волоком с использованием механических транспортных средств и иной специализированной техники.
- Запрещается складирование и хранение в лесу заготовленного валежника.
- Отходы, образующиеся при сборе валежника (в том числе сучья и ветви), подлежат вывозу из леса одновременно с вывозом заготовленного валежника.
- Сбор валежника на особо охраняемых природных территориях осуществляется с учетом требований законодательства об особо охраняемых природных территориях.
- Не рекомендуется собирать валежник на территориях с особым режимом использования (например, в границах зон охраны охотничьих ресурсов, обозначенных информационными указателями, в охранных зонах линий электропередач и т.д.).
- Запрещено под предлогом «собственных нужд граждан» осуществлять сбор валежника с целью извлечения прибыли (в том числе продажи), так как это является экономическим правонарушением и будет преследоваться по закону. Для предпринимателей, желающих заготавливать валежник с целью извлечения прибыли, законодательством предусмотрены арендные отношения.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области разместило на официальном сайте разъяснения по заготовке гражданами валежника для собственных нужд.