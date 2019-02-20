С 1 января 2019 года вступили в действие изменения лесного законодательства, согласно которым граждане могут собирать собрать валежник для собственных нужд без каких-либо разрешительных документов.

Валежником – это отмершие деревья, кустарники, ветки, лежащие на земле из-за снеговала, бурелома или других природных явлений.

Особое внимание необходимо уделить месту и способу заготовки и сбора валежника. Недопустимо собирать его в местах проведения лесосечных работ и складирования, хранения заготовленной древесины. Запрещено заготавливать валежник с применением механизированной техники и оборудования, бензомоторных пил. При этом необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесу, а также правила лесовосстановления.

К валежнику можно добираться на транспортном средстве по общедоступным

дорогам, но при заготовке не допускается его перемещение волоком с

использованием механических транспортных средств, поскольку это

неизбежно приведет к уничтожению или повреждению других деревьев, лесных культур.

Заготовка и сбор валежника для собственных нужд исключает предпринимательскую деятельность. В этом случае законодательством предусмотрены арендные отношения.

ПОДРОБНОСТИ

Раскряжевка древесного ствола (то есть деление его на части) является одной из основных операций лесосечных работ, поэтому при сборе валежника запрещено проводить распиловку лежащих в лесу древесных стволов и их остатков на части. Очистка лесосек от порубочных остатков является одной из заключительных операций лесосечных работ, поэтому выносить ветки, сучья и другие части деревьев из мест проведения рубок под видом валежника для собственных нужд гражданам запрещено. Сбор валежника не допускается в местах складирования ранее заготовленной древесины. Все работы по сбору валежника следует проводить с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. При сборе валежника не допускается негативное воздействие на окружающую природную среду, в том числе запрещено повреждение лесных насаждений, подроста, подлеска и несомкнувшихся лесных культур. Собирать валежник разрешается круглогодично, кроме периодов действия особого противопожарного режима и других периодов, когда доступ граждан в леса ограничен или запрещен. К валежнику можно добираться на транспортном средстве по общедоступным дорогам, если это не запрещено законодательством (например, запреты в части движения транспортных средств в границах водоохранных зон или по неустановленным маршрутам в пределах лесных участков и т.д.). При сборе валежника запрещено применять механизированную технику и оборудование для заготовки древесины (в том числе бензомоторные и электрические пилы и сучкорезы). При сборе валежника не допускается его перемещение волоком с использованием механических транспортных средств и иной специализированной техники. Запрещается складирование и хранение в лесу заготовленного валежника. Отходы, образующиеся при сборе валежника (в том числе сучья и ветви), подлежат вывозу из леса одновременно с вывозом заготовленного валежника. Сбор валежника на особо охраняемых природных территориях осуществляется с учетом требований законодательства об особо охраняемых природных территориях. Не рекомендуется собирать валежник на территориях с особым режимом использования (например, в границах зон охраны охотничьих ресурсов, обозначенных информационными указателями, в охранных зонах линий электропередач и т.д.). Запрещено под предлогом «собственных нужд граждан» осуществлять сбор валежника с целью извлечения прибыли (в том числе продажи), так как это является экономическим правонарушением и будет преследоваться по закону. Для предпринимателей, желающих заготавливать валежник с целью извлечения прибыли, законодательством предусмотрены арендные отношения.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области разместило на официальном сайте разъяснения по заготовке гражданами валежника для собственных нужд.