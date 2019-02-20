20 февраля состоялось расширенное заседание правления областного Совета женщин. На встрече рассматривалось участие Оренбургской областной общественной организации «Совет женщин» в реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура» и «Экология» в нашем регионе.

— Оренбуржью есть, чем гордиться, и есть, над, чем работать. А главное – есть, с кем работать. Когда в реализацию любого проекта включается общественность, а особенно, женская общественность, успех обеспечен. Сегодня перед нами стоят очень важные задачи, и мы благодарны областному Совету женщин за готовность участвовать в их решении, — отметила вице-губернатор – заместитель председателя правительства области по внутренней политике Вера Баширова.

Совет женщин в сотрудничестве с региональными министерствами образования, здравоохранения, социального развития реализует десятки проектов, направленных на укрепление семьи, улучшение демографической ситуации, повышение экологической культуры, пропаганду здорового образа жизни. Каждый из этих проектов делает более адресной масштабную государственную работу. О готовности продолжить сотрудничество с областным Советом женщин сообщили в своих выступлениях министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова, и.о. министра образования Галина Сафонова, заместитель министра социального развития Галина Пикалова.

Итогом расширенного заседания правления областного Совета женщин с участием руководителей министерств и ведомств социального блока стал старт нового проекта «Одобрено Советом женщин». В рамках проекта специальный знак «Одобрено Советом женщин» будут получать оренбургские предприятия, выпускающие качественную продукцию, товары и услуги. Первым обладателем нового знака качества стала фирма «Ореана», специализирующаяся на пошиве школьной формы, безопасной для здоровья детей.

— Конкурс на обладание марки «Одобрено Советом женщин» направлен на выявление, продвижение и поддержку местных производителей в разных сферах деятельности, которые отвечают за качество своего товара, несмотря ни на какие трудности выпускают достойную продукцию и осознают всю меру своей ответственности за будущее региона, за здоровье и безопасность наших детей и внуков, — отметила председатель областного Совета женщин, председатель комитета по социально-демографической политике Законодательного Собрания области Ольга Хромушина.