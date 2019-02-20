Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал распоряжение о мерах по организованному проведению в 2019 году весенне-полевых сельскохозяйственных работ.

Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области совместно с главами городских округов и муниципальных районов региона необходимо принять меры по содействию в завершении ремонта сельскохозяйственной техники, своевременному проведению государственного технического осмотра, обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и другими материальными ресурсами. Также обеспечить проведение посева сельскохозяйственных культур в объемах, предусмотренных для достижения значений показателей госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области». Также рекомендовано принять меры по обеспечению потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в горюче-смазочных материалах.

Кроме того, рекомендации даны региональному УМВД, ООО «Башнефть-Розница», филиалам федеральных государственных бюджетных учреждений. Так, филиалу «Российскому сельскохозяйственному центру» по Оренбургской области рекомендовано обеспечить проведение весенне-летнего обследования сельскохозяйственных угодий по выявлению очагов заселения особо опасными вредителями, предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям фитосанитарный прогноз распространения вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и сорняков, а также разработать план мероприятий по защите растений.

Также утвержден состав штаба по проведению в 2019 году весенне-полевых сельскохозяйственных работ. Его возглавил глава региона. Заместителями руководителя штаба утверждены первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, и.о. заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Валерий Новоженин.