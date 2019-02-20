24 февраля в 11:00 Оренбургский областной музей изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) приглашает всех желающих принять участие в необычном мастер-классе «Salt-art» (12+).

Основой для творчества станет соль из Соль-Илецкого рудника, которая наряду со многими известными оренбургскими брендами является гордостью нашего края.

Всем известны полезные свойства поваренной соли. Оренбургскую соль добавляют в пищу, ею лечат заболевания. Музей предлагает применить соль в декоративно-прикладном искусстве.

При тщательном перемешивании соли со специальными красками получаются необычные цвета радуги. Сотрудники музея расскажут и покажут, как обыкновенную на вид белую соль можно превратить в яркий материал для творчества.

Участники мастер-класса узнают об истории и символике цвета, попробуют получить необычные цветовые композиции, пересыпая цветную соль в различные прозрачные сосуды. Изготовленный собственными руками сувенир из соли станет оригинальным украшением домашнего интерьера.

Предварительная запись на мастер-класс по телефону: 77-64-83.