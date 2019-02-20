В селе Матвеевка вечером экипаж вневедомственной охраны, находящийся на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что неизвестный пытается проникнуть в частный дом. Группа задержания незамедлительно выдвинулась на адрес.

По прибытии на место происшествия росгвардейцы обнаружили открытую входную дверь, на которой поврежден замок. Из дома доносились крики о помощи. В прихожей находился мужчина. Он пытался открыть дверь, за которой прятались две женщины. Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого злоумышленника и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что 43-летний житель Матвеевского района является бывшим супругом хозяйки дома. Когда он пытался проникнуть в дом, женщина заперла дверь и просила его уйти. Злоумышленник не реагировал на просьбы и продолжал ломать замок. Когда мужчина оказался в доме, он начал кричать на женщину и хватать ее за волосы. Хозяйка жилого помещения вместе со своей мамой забежали в спальню и закрыли дверь. Правонарушитель пытался проникнуть в комнату, женщины с трудом удерживали дверь под его натиском. Экипаж Росгвардии прибыл в самый нужный момент.

По факту нарушения неприкосновенности жилища в отношении задержанного сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело.