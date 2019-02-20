Сегодня, 20 февраля, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова встретилась с юными спортсменами училища олимпийского резерва.

Она поделилась своими воспоминаниями и секретами успеха на пути к спортивному олимпу, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в своей карьере, ответила на вопросы молодых и начинающих спортсменов и дала им напутственные слова.

Анфиса Резцова отметила, что спорт начинается с семьи. Российская биатлонистка и лыжница сказала, что ей было очень приятно вчера присутствовать на встрече губернатора Юрия Берга с участниками областного смотра-конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья» в Бугуруслане. Она была удивлена, как много семей в Оренбуржье занимаются спортом.

– Спорт – это движение, а движение – это жизнь. Сегодня люди идут в ногу с прогрессом, но они должны развиваться еще и физически. Не бойтесь заниматься спортом. Он необходим в первую очередь для вашего здоровья, а это является неотъемлемой частью нашей жизни, как семья или дети, – сказала известная спортсменка.

Студенты интересовались у спортсменки ее шагами к олимпийским медалям, особенностями спортивной подготовки, семьей.

Отвечая на вопрос о кумирах в спорте, Анфиса Резцова подчеркнула, что это самый титулованный спортсмен в истории зимних видов спорта Бьорндален, профессионал, которые всю жизнь работал над собой.

– Смотрите и равняйтесь на своих кумиров, будьте терпеливы, упорны и трудолюбивы — достигнуть успеха можно лишь регулярными тренировками, – сказала Анфиса Резцова.

Вместе с Анфисой Резцовой на вопросы спортсменов ответила и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Елена Кальянова – двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года. Она обратилась к студентам училища олимпийского резерва.

– Занимайтесь спортом для себя, но не забывайте про результаты. Я бы очень хотела, чтобы вы стали наставниками своих будущих спортсменов, потому что вы получаете специальное образование. Кто-то будет работать в школе, кто-то тренером, а те, кто захочет продолжить свою спортивную карьеру будут поддержаны нашим министерством. Мы отправляем вас и на сборы, и на соревнования. Оренбуржье ждет от вас результатов. За прошлый год оренбуржцы завоевали более 250 медалей в официальных стартах мирового, европейского и всероссийского уровней.

По окончании встречи состоялась автограф-сессия.

Анфиса Резцова стала почетным гостем финальных соревнований XX областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка», которые отрылись 19 февраля в Бугуруслане.

В «Оренбургской снежинке» принимают участие более 500 человек из 33 муниципальных образований области. Команды соревнуются в хоккее, зимнем мини-футболе, шахматах, шашках, лыжном туризме и лыжных гонках.

Анфиса Резцова стала первой в истории мирового биатлона олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. До 2018 года она сохраняла титул единственной в мире олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта.

Её спортивная карьера продолжалась с 1985 по 2000 годы. Начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо». С 2011 по 2015 годы возглавляла Федерацию биатлона Московской области. Анфиса Резцова — председатель Контрольной комиссии Совета депутатов городского округа Химки Московской области.