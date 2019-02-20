18 февраля в отделе редких и ценных книг научной библиотеки ОГУ прошла первая встреча из этого цикла: пушкинский вечер «Оренбургские метели».

— Очень символично, что вечер с таким названием совпал с погодой и настроением пушкинского произведения, — отметил и. о. декана геолого-географического факультета ОГУ Андрей Воробьев. — Это позволяет погрузиться в атмосферу тех дней, когда была создана «Капитанская дочка», понять, о чем думал и что чувствовал великий классик во время своего путешествия в Оренбургскую губернию.

Андрей Львович подчеркнул, что для полноценного знания географии недостаточно изучить политическую карту мира и запомнить столицы всех стран. Главное – уметь оценить уникальность каждого места на земле, почувствовать его одушевленность, особенность предметов и явлений.

— «Капитанская дочка» — это литературные врата в Оренбуржье, – так образно представил пушкинское произведение автор идеи доцент кафедры географии и регионоведения ОГУ Алексей Любичанковский. – Сегодня мы постараемся ответить на вопрос: стоит ли географу, перед тем как начать изучать какой-то регион, знакомиться с художественной литературой об этой территории; поговорим о межпредметных связях, о том, какие географические сведения можно получить из литературного произведения.

Он поблагодарил за гостеприимство директора научной библиотеки ОГУ Петра Болдырева и представил участников мероприятия: обладательницу крупнейшей в мире коллекции изданий «Капитанская дочка», заведующую кафедрой истории и философии Оренбургского государственного аграрного университета Аллу Федорову, заведующую кафедрой географии и регионоведения ОГУ Татьяну Герасименко.

— Пушкин был в Оренбурге всего три дня, но оставил такой глубокий след, что нам кажется, что он был здесь гораздо дольше, — подчеркнула Татьяна Ильинична. — Пушкинисты подсчитали, что общий маршрут странствий великого поэта составляет более 38 тысяч километров, этому может позавидовать любой путешественник. Сегодня в своих исследованиях мы используем наследие многих отечественных писателей: Александра Радищева, Михаила Пришвина, Александра Твардовского и, конечно же, Александра Пушкина, пользуемся их описаниями и сравниваем, что и как изменилось с тех пор.

Татьяна Ильинична познакомила участников страноведческого вечера с двумя книгами, в которых ярко, эмоционально и образно описаны различные территории и жизнь их обитателей. Так, в книге, созданной в Институте степи Уральского отделения РАН, собраны труды писателей, поэтов и художников разных стран об Оренбуржье, а в «Литературной географии» Владимира Максаковского Россия представлена сквозь призму художественной литературы.

Ярким и запоминающимся стало выступление главного гостя встречи — профессора Аллы Владимировны Федоровой. Она рассказала о своей уникальной коллекции изданий «Капитанской дочки» и поделилась находками, связанными с изучением издательской истории некоторых из них. Представленная ею коллекция будет экспонироваться в отделе редких и ценных книг до 8 марта.

Впереди еще шесть вечеров. Участников ждет встреча со знаменитым оперным басом – Барсегом Туманяном, профессором Познаньского университета им. Адама Мицкевича Тадеушем Стрыякевичем, художественной выставкой Молодежного объединения Оренбургского областного отделения Союза художников России. Очередная встреча состоится 4 марта: гималайский вечер «На крыше мира», где будет представлена авторская фотовыставка профессора Татьяны Герасименко по результатам экспедиций в Гималаи.

Программа страноведческих вечеров (14+)

Африканский вечер «По ту сторону зноя» (18 марта в 16:30)

Северная и Центральная Африка

Литературные врата региона: Джозеф Конрад «В сердце тьмы».

Будут экспонироваться африканские маски из частной коллекции доцента Алексея Любичанковского.

Итальянский вечер «Шесть регионов в поисках географа» (1 апреля в 16:30)

Италия

Литературные врата региона: Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора».

При участии профессора Татьяны Герасименко, доцента Алексея Любичанковского и доцента Евгения Семёнова.

Армянский вечер «Земля в охристых тонах» (15 апреля в 16:30)

Армения

Литературные врата региона: лирика Ваана Терьяна.

С участием выдающегося оперного баса современности Барсега Туманяна и преподавателя по ораторскому искусству Ереванского государственного университета Ирины Мамиджанян.

Совместный проект с Международной школой публичной дипломатии.

Польско-литовский вечер, посвященный 450-летию образования Речи Посполитой «От Люблинской унии к современной европейской интеграции» (29 апреля в 16:30)

Литва и Польша

Литературные врата региона: Адам Мицкевич «Пан Тадеуш».

При участии профессора Познаньского университета им. Адама Мицкевича Тадеуша Стрыякевича и географа-европеиста доцента Рената Ахметова.

Искусство путешествий и путешествия в искусство (наблюдения и наблюдатель в географии) (6 мая в 16:30)

Весь мир

Литературные врата в мир наблюдений: Петр Вайль «Гений места».

Тандемная лекция члена Союза художников России, доктора искусствоведения Игоря Смекалова и доцента Алексея Любичанковского.

Сопровождается выставкой художественных работ Молодежного объединения Оренбургского областного отделения ВТОО «Союз художников России» «Путевые этюды: в ритме диптиха».