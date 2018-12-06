Недавно в Казани велись реставрационные работы по замене полумесяца на знаменитой Закабанной мечети (Кабан арты мәчете) и при его демонтаже реставраторы нашли капсулу с запиской, в которой приводился перечень тех, кто когда-то в начале 90-х пожертвовал средства на ее реставрацию.

Мечеть эта примечательна тем, что была воздвигнута в первые годы Советской власти в (1924 -1926 гг.) в честь 1000-летия принятия ислама в Среднем Поволжье. Понятно, что в те годы мечеть возводилась исключительно на народные средства. Примечательно, что был выбран проект известного инженера-архитектора А.Е. Печникова, созданный еще на кануне Первой Мировой войны в 1914 году.

И хотя считается, что сам Сталин давал разрешение на строительство Закабанной мечети, в 1930-е годы она была закрыта на волне оголтелой борьбы с религией постановлением Президиума ТатЦИКа от 6 февраля 1930 года.

Спустя немногим более 60 лет, 5 декабря 1991 г. в обращении к главам конфессий и верующим России Президент РСФСР Борис Ельцин. выступил с осуждением политики «духовного геноцида», проводившейся советским режимом и направленной против представителей всех конфессий, когда «воинствующий в полном смысле этого слова атеизм убивал веру у каждого человека, не разбирая, каких он придерживается убеждений и к какой нации принадлежит». Борис Ельцин подтвердил стремление российских властей «устранить последствия глубоко несправедливой политики многолетней коммунистической диктатуры по отношению к верующим, передать духовные святыни, храмы, обители тем, кому они по праву должны принадлежать».

Так, на волне политических перемен Закабанная мечеть вновь обрела свой высокий духовный смысл. Сразу скажем: здание мечети было в плачевном состоянии. Но особым предметом огорчения мусульман было то, что купол мечети не венчал полумесяц, отражающий как религиозную, так этническую символику. Надо сказать, что на казанских мечетях полумесяцы появились относительно поздно — Шигабутдин Марджани пишет, что только в XVIII веке, но стали при этом обязательным исламским символом и неотъемлемой частью архитектуры.

Из воспоминаний Мубаракшиной Рузальи Султановны, главного бухгалтера мечети «Закабанная» (с 1990 по 2018 гг.): «Исмагил Калямович Шангареев в то непростое время был одним из успешных предпринимателей. Дел у него было много, но он никогда не пропускал возможность совершить намаз. В те годы он был очень дружен с моим мужем и однажды они посетили нашу мечеть. После знакомства с Исхак хазратом, и его рассказом о нуждах мечети Исмагил Калямович, долго не думая, достал из своего дипломата и выложил на стол 10000 рублей. По тем временам это была огромная сумма и я даже представить не могла, что можно так легко расстаться с подобными деньгами. Я провела все это официально по бухгалтерии и спустя некоторое время мы уже видели, как Исхак хазрат в присутствии большого количества гостей разного вероисповедания (это был праздник для всех верующих), устанавливали полумесяц на минарет нашей мечети в центре Казани».

Известно, что н церемонии открытия Закабанной мечети, среди множества почетных гостей, присутствовал Председатель Управления международных связей мусульманских организаций СССР Талгат Таджуддин. И еще одна деталь, во внутрь конструкции полумесяца Исхак хазрат вложил листок, на котором для грядущих дней указал фамилии людей, благодаря которым Закабанная мечеть стала вновь служить высоким целям духовности. Такая на первый взгляд простая история, а сколько в ней характерных деталей эпохи! И полуразрушенная мечеть, и исламский подвижник Исхак хазрат, и радость людей всех конфессий, что полумесяц засиял над Закабанной мечетью. Но все же главное, это новый тип человека, бизнесмена и одновременно глубоко верующего мусульманина, который готов не задумываясь отдать по тем времена огромные деньги для торжества духовной справедливости, возрождения веры в сердцах людей.

Исмагил Шангареев в своих статьях не раз обращался к исторической реальности тех лет. В статье «Роковой август 1991 года или распад СССР — могла ли быть альтернативная история событий?» он пишет: «Не буду изменять, традиции сложившейся в последние годы, когда в своих статьях я пытаюсь резко уйти в прошлое, чтобы высветить настоящее светом своей памяти, в котором прошлое становится тем, чем оно реально было. Ведь для большинства читателей история является, в первую очередь, тем, что о прошлом говорят сегодня, а не само реальное историческое прошлое. При этом заметьте, об одном и том же событии говорят абсолютно разное, делая, как правило взаимоисключающие выводы и давая прямо противоположные оценки.

Отслужив в ПВО советской армии, я вернулся в родные места. Жизнь была полна красок, которые щедро дарила молодость. В тоже время повседневная жизнь тех лет была полна проблем, которые сводились одному единственному слову «дефицит».

Он был во всем, но я выбрал свою стезю благодаря дефициту в музыкальных носителях, проще говоря, пластинок. На экранах телевизоров блистали своим ярким талантом София Ротару, Алла Пугачева, Лев Лещенко, а государственная фирма «Мелодия» была не в состоянии покрыть все возрастающую потребность в пластинках. И вот тогда появилось гениальное изобретение советского народа – «винил». Многие, наверное, помнят рентгеновские снимки, которые служили основой для создания гибкой пластинки.

Я был молод и полон планов, но, главное мне нравилось, что во многих домах звучит на все голоса продукция, которую я создавал, вкладывая в это дело всю свою душу».

В частной беседе Исмагил Калямович рассказывал, что к концу 80-х годов он уже полностью перешел на производство аудиокассет и во все концы страны шли его грузовики, пусть лишь отчасти, но удовлетворяя потребности рынка аудионосителей носителей музыки.

Это было время больших перемен. Перемены были и в сфере производства аудионосителей носителей музыки. Бизнес в СССР — был, и во второй половине 80-х годов рыночные отношения не только развивались, но обретали новое социальное качество.

Случилось так, что я, — вспоминал Исмагил Калямович, — с моим другом Равилем Мубаракшиным в положенное время зашли совершить намаз в Закабанную мечеть, историю которой я хорошо знал. Но то, что я увидел, глубоко ранило мое сердце. Мечеть была в крайне плачевном состоянии. Выслушав нужды Исхака хазрата, который всей душой хотел вернуть ее прежнее состояние, я ни на минуту не задумываясь отдал все деньги, которые у меня на тот момент были.

Фактически на эти деньги время можно было купить хорошую машину, тем более установить золотой полумесяц. Однако, так вышло, что часть денег, отданных Исмагилом Шангареевым были потрачены на реставрационные работы по восстановлению мечети. В этой ситуации, Исхак хазрат был вынужден обратиться и к другим благотворителям, поскольку оставшихся денег не хватало на производство и установку полумесяца. Хотя надо сказать, что изначально с ним была договорённость, что полумесяц будет сделан только на деньги Исмагила Шангареева в память об его отце Каляметдине хазрате.

Понятно, что в конце 80-х годов благотворительный вклад, сделанный Исмагилом Шангареевым не мог покрыть все расходы по реставрации Закабанной мечети, и целый ряд духовных деятелей, представителей общественности и бизнеса откликнулись на обращение Исхак хазрата. Вот имена этих замечательных людей: Талгат Тажджуддин, С.П. Шашурин, А.Х. Нуруллин, С.В. Мухарлямов, Файзрахман хазрат, И.Х. Лутфуллин.

Исмагил Калямович был крайне удивлен и до глубины души тронут, что, проводя недавно реставрационные работы, в конструкции полумесяца реставраторы нашли записку Исхака хазрата, в которой благодарственно было упомянуто имя молодого бизнесмена Шангареева. Думается, что есть своя закономерность в том, что время от времени мы находим подобные своеобразные послания, отправленные из прошлого в наши дни, словно напоминание о том, как начиналось духовное возрождение в России.

Ленария Муслюмова

Сведения о главном герое статьи:

Исмагил Шангареев – культуролог, писатель-публицист, общественный деятель, Сопредседатель Совета по кино- видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии при «Ассамблее народов Евразии», Член Президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР).