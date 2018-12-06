Сбербанк запретил переводить деньги по номеру телефона

Нововведение Сбербанка, которое позволяло переводить денежные средства клиентов с карты на карту, вводя только номер телефона, будет недоступна с 6 декабря. Эти изменения касается только кредитных карт, сообщает ТАСС.

В Сбербанке пояснили, что ранее при переводе по номеру телефона деньги зачислялись на любую карту клиента, как дебетовую, так и кредитную. При этом те, у кого были карты двух типов, ожидали, что средства придут именно на дебетовую карту.

Редакция Орен.Ру опросила десять клиентов Сбербанка и они в свою очередь рассказали, что не сталкивались с подобным явлением, деньги всегда зачислялись на дебетовую карту.

– Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты, — уточнили в пресс-служба банка.