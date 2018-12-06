Автор свыше 40 работ по краеведению, член научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия Оренбургской области, именно Виктор Васильевич на основе архивных документов уточнил привычную нам дату основания Оренбурга — 19 (30) апреля 1743 года.

Теперь память о нем увековечена в бронзе. 5 декабря мемориальная доска установлена на фасаде корпуса ОГПУ, в который Виктор Васильевич поступил в 1952 году (тогда это еще был Чкаловский педагогический институт). А с 1956 года Виктор Дорофеев работал там же, на кафедре иностранного языка: сначала аспирантом, потом старшим преподавателем и заведующим кафедрой, а позже – деканом факультета. В 1994 году Дорофеев был принят в Союз журналистов России, а с 2001 года состоял в Союзе архитекторов России. Примечательно, что с 2017 года Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей проводит ежегодные «Дорофеевские краеведческие чтения».

В торжественной церемонии открытия доски приняли участие министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко, ректор ОГПУ Светлана Алешина, заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель, родные и коллеги Виктора Васильевича Дорофеева и студенты педагогического университета.

— Когда мы с коллегами-депутатами рассматривали вопрос об установлении этой мемориальной доски, то ни у кого не возникло сомнений. Виктор Васильевич был уникальным человеком, уникальным ученым, уникальным патриотом Оренбуржья! Неслучайно он носит звание Почетного гражданина нашего города, — подчеркнул на открытии доски заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель.

Эскиз новой памятной доски создал оренбургский архитектор Александр Гоношвилин. Она изготовлена из бронзы и выполнена в технике литье.