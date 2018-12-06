Ветеран Николай Банин из Оренбурга отметил столетний юбилей

В рамках акции «Визит вежливости» депутат городского Совета поздравила накануне с вековым юбилеем Николая Петровича Банина – ветерана двух войн, фронтовика и творческого человека.

— С Николаем Петровичем мы познакомились еще в 2015 году, в предверии празднования Дня Победы. Это необыкновенно открытый к общению, добрый и очень интересный человек, — рассказала депутат Елена Афанасова. – Я не могла не поздравить его со столетним юбилеем! И вы не представляете, как много я услышала стихов в этот день! Причем Николай Петрович не только наизусть читает стихи классиков, но и сам пишет! И о войне, и о мире, и о добре и чести.

В 1939 году Николая Банина призвали на фронт, на Советско-Финскую. За ней, в 1941, он ушёл защищать Родину от фашистских захватчиков. Домой, к мирной жизни, пожилой оренбуржец вернулся только в 1946 году.