5 декабря на площадке форума «Оренбуржье — сердце Евразии» состоялось заседание рабочей группы по координации действий органов власти Оренбуржья и Актюбинской области. Открыл заседание первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

– Оренбуржье и Актюбинскую область связывают общая история, обширные торговые, кооперационные и производственно-хозяйственные связи, официальные межрегиональные соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, меморандумы между приграничными муниципальными образованиями, общий отрезок российско-казахстанской государственной границы,– подчеркнул в своем выступлении Сергей Балыкин.

Он отметил, что основу торговых отношений с актюбинскими партнерами составляют поставки хромовой руды на Новотроицкий завод хромовых соединений, цементного сырья на Новотроицкий цементный завод, кварцитов на Медногорский медно-серный комбинат. Оренбургский экспорт в Актюбинскую область в основном представлен поставками нефти и нефтепродуктов, различного оборудования, широкой группы продовольственных товаров, металлической заготовки ООО «Уральская сталь» на Актюбинский рельсобалочный завод.

В диалоге приняли участие представители российской и казахстанской сторон. О взаимодействии Оренбургской и Актюбинской областей в сфере развития выездного туризма рассказала руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Анар Даржанова и и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Вячеслав Хохлов. Свою точку зрения на совместную деятельность при реализации государственной молодежной политики высказали руководитель управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области Нурлан Кунтуов и председатель молодежного Правительства Оренбургской области Сергей Дужников.

О положительном опыте государственно-частного партнерства в Оренбургской и Актюбинской областях рассказали руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области Гулькасима Суентаева и начальник отдела инфраструктурных проектов управления инвестиционного развития министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Алексей Боровик.

В заключительном слове первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин сказал:

– Лидеры наших государств – Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев – не случайно нацеливают нас на более тесную интеграцию в агропроизводстве и сельхозпереработке. Мы способны обеспечить оренбуржцев и актюбинцев качественными продуктами питания собственного или совместного производства.

Укрепление кормовой базы, семеноводство, животноводство, создание сети логистических центров хранения, переработки, фасовки овощей и фруктов с возможным выходом на строительство консервного комбината детского питания, а также создание мощного производственного комплекса по переработке зерна – все это наиболее перспективные направления для совместной работы.

– Мы готовы объединить усилия в работе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры наших регионов, включая обустройство трасс международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», проекта «Меридиан», — сказал Сергей Балыкин.

По словам первого вице-губернатора, предстоит реконструкция многосторонних автомобильных пунктов пропуска «Сагарчин» и «Маштаково», а также дальнейшее обустройство мест упрощенного пересечения государственной границы.

Сергей Балыкин отметил, что начинается сотрудничество в сфере экологии и природопользования, освоении энергосберегающих технологий и применении возобновляемых источников энергии и мусоропереработке. Для этого еще предстоит изучить и перенять положительные практики развития городских агломераций и сельских поселений. В рамках сотрудничества наших регионов Оренбургская область провела в текущем году широкомасштабное международное мероприятие — Дни Оренбуржья в Актюбинской области, которое получило широкий отклик актюбинцев и высокую оценку акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева. Буквально послезавтра делегация Оренбургской области примет участие в работе инвестиционного форума «АктобеИнвест-2018».