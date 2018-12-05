В восьмой раз в Оренбургской области открылась масштабная международная площадка обмена мнениями по вопросам евразийской интеграции, участниками которой стали более 3500 человек. В этом году форум «Оренбуржье – сердце Евразии», следуя трендам времени, проходит под общей темой развития информационных технологий, их интеграции в бизнес, образование, науку и культуру.

Ежегодно на площадках форума звучат экспертные мнения, обсуждаются актуальные темы, проводятся презентации лучших практик. В 2018-м «Оренбуржье – сердце Евразии» предлагает участникам десятки событий: это межрегиональные семинары, круглые столы, панельные сессии, пленарные заседания, научные конференции, мастер-классы. В этом году, помимо экспертов из регионов России, в Оренбуржье прибыли представители Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Китайской Народной Республики.

С 2010 года здесь подписываются важные соглашения, проводятся стратегические деловые переговоры с новыми партнерами, укрепляются связи с регионами евразийского пространства.

Традиционно муниципальные образования и предприятия Оренбургской области представляют потенциал региона, его возможности для создания новых совместных проектов и бизнес-инициатив.

За три дня, с 5 по 7 декабря, форум «Оренбуржье – сердце Евразии» расскажет о цифровых инструментах для бизнеса, лидерстве в условиях цифровой экономики, прорывных технологиях в медицине, запустит образовательные проекты для учителей и школьников, познакомит с робототехникой, представит уникальное природное и историко-культурное наследие стран ЕАЭС.