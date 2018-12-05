Предприятия Металлоинвеста соответствуют требованиям в области наилучших доступных технологий, вступающим в силу с 2019 года

Все предприятия компании «Металлоинвест» соответствуют перспективным требованиям российского законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В соответствии с федеральным законом №219 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены принципы перехода промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ), предусматривающие последовательную эколого-технологическую модернизацию производства.

Предприятия горно-металлургической отрасли РФ обязаны в период с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года получить новые комплексные экологические разрешения, в которых будут установлены новые технологические нормативы выбросов и сбросов на основании технологических показателей, указанных в информационно-технических справочниках НДТ. Также данные технологические показатели до конца 2018 года будут утверждены Минприроды России нормативным документом в области охраны окружающей среды. Экспертный анализ показал, что предприятия Металлоинвеста соответствуют всем будущим экологическим нормативам.

Металлоинвест в 2017 году инвестировал в охрану окружающей среды около 6,6 млрд рублей. Компания внедряет передовые технологии и практики для модернизации производства с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Яркий пример применения НДТ – запуск в 2017 году третьего комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе. Проект по строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением Правительства РФ был включен в перечень мероприятий Года Экологии как проект по внедрению наилучших доступных технологий. Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, – самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твердые отходы в виде шлака.

Справочники НДТ: «Добыча и обогащение железных руд», «Производство чугуна, стали и ферросплавов», «Производство изделий дальнейшего передела черных металлов» доступны для скачивания на сайте компании «Металлоинвест».