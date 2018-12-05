В Оренбурге открылась фотовыставка «Технологические тренды Евразии»

5 декабря, на Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» открылась фотовыставка «Технологические тренды Евразии». Страт арт-экспозиции дала министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

– Благодаря нашим участникам, приславшим работы из разных регионов России, а также из Беларуси и Узбекистана, мы попадаем в некое многомерное пространство, в котором, с одной стороны, каждая работа дает системный взгляд на современные технологические тренды. С другой, экспозиция – это и арт-объект, где мы получаем определенные впечатления и набираемся эстетического опыта, с третьей, это уже в определенном смысле свидетельства истории, по которым потомки будут познавать время, в котором мы живем, – сказала Евгения Шевченко.

46 фотографов из России, Беларуси и Узбекистана подали на конкурс 210 работ. В составе жюри известные фотографы Сергей Жданов, Олег Грачев и гость форума из Беларуси Альфред Микус.

Среди производственных коллективов жюри выбрало 2 работы:

В номинации «Технологический ландшафт» приз за фотоработу «Бесконечность» получило ООО «Газпромнефть-Оренбург».

В номинации «Технология личности» за работу «Сварщик» приз уезжает в г. Ясный, АО «Оренбургские минералы».

Специальной отметки жюри удостоилась работа Дмитрия Челяпина (г. Челябинск) «Футуристический взгляд».

В номинации «Технологический ландшафт» первое место присуждено Юрию Кудряшову (г. Абакан, Республика Хакасия) за фотографию «Енисей на закате дня», второе место – Сергею Медведеву (г. Оренбург) за фотографию «Илецксоль», третье место – Ольге Максимовой (г. Минск, Республика Беларусь) за работу «Производство облаков».

В номинации «Технология личности» победителем стал неоднократный участник конкурса Павел Сагайдак (г. Орск) с работой «Литейщик». Второе место у Серика Истлеулова (г. Гай) за работу «Старый шахтер – диалог с молодежью». Третье место жюри присудило сразу двум фотографам: Виталию Новикову (г. Мурманск) с работой «После вахты» и Александру Горскому (г. Майкоп, Республика Адыгея) с работой «Вольтова дуга».

Самая технически сложная номинация – «Технологический прорыв» – принесла победу Ивану Цыркуновичу (г. Гродно, Республика Беларусь) за серию работ «Технологическая цепочка».

Замечательные работы вдохновили Издательский дом «Южный Урал», который решил учредить свой приз для оренбургского фотографа. Им стал Евгений Медведев, фото «Горячая работа».

Параллельно с международным конкурсом проводился областной фотоконкурс «Мой район, мой город – наше Оренбуржье!» на лучшую фотографию благоустроенного места. Победителем этого фотоконкурса признана администрация г. Бузулука.