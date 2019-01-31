В Оренбурге задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве студентки экономического факультета одного из ВУЗов города. Ранее мы сообщали об этом преступлении.

29 января в полицию обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери.

По данным СМИ, квартира где произошло убийство принадлежала погибшей. Это жилье было подарено ей мамой, которая владеет салоном красоты. Квартира сдавалась в аренду посуточно. В день убийства она якобы пришла выселять арендаторов. По некоторым данным она была изнасилована.

Днем 29 января тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в ванной комнате в квартире по улице Чкалова. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам полиции УМВД России по Оренбургской области при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Оренбургской области в короткий срок удалось задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, работник коммерческой организации. Мужчина женат, имеет на двоих маленьких детей. В настоящее решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, сообщили в СК.

Следствие полагает, что вечером 28 января данный мужчина находился в квартире с потерпевшей. Следы преступления указывают, что именно этот мужчина совершил жестокое убийство.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначен ряд экспертиз.