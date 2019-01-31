В Оренбурге произошло шокирующее преступление. От рук убийцы погибла молодая девушка, у которой только начиналась жизнь. Кто была эта девушка выясняла редакция «Орен.Ру». Вся информация была найдена в открытых источниках.

К. родилась 15 января в Оренбурге. Точный год не установлен, изначально некоторые СМИ сообщали, что ей 19 лет. Затем правоохранительные органы уточнили, что ей 20 лет. Согласно соцсетям девушке было 23 года.

После окончания 72-й школы К. поступила в Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова на факультет Экономики и управления. У девушки была модельная внешность. На своей страничке в ВК она регулярно выкладывала свои фотографии сделанные на очень профессиональном уровне.

Квартира, где произошло убийство находится на улице Чкалова. Это жилье девушке подарила её мама, которая является успешной владелицей салона красоты в степном. Девушка не проживала там, а сдавала в аренду посуточно. Судя по фотографиям квартира очень уютная, идеально подходящая для романтических встреч. Об этом было сказана и в самом объявлении. «Присутствуют дополнительные услуги ,а именно — «Романтик» : шелковое белье, скатерть, свечи. «Романтик +» : шелковое белье ,скатерть ,свечи ,фрукты ,шампанское».

По предварительной версии, убийство произошло 28 января вечером в этой самой квартире. Полиция вскоре задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 31-летний оренбуржец. Сейчас он задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.