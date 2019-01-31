Горожане и гости города приглашаются на общегородской праздник «Вечер на коньках», который состоится 1 февраля 2019 года. Вход свободный!

Катки для массовых катаний во дворах и школах города будут работать в дневное и вечернее время.

Начало «Вечера на коньках» на стадионе центрального спортивного комплекса «Оренбург» (ул.Новая, 17/1) – в 19:00.

Центральная площадка Южного округа — хоккейный корт на  ул. Чкалова, 18/1. Начало в 19.00.

Жителей и гостей города ожидает праздничная творческая программа, сюрпризы и развлечения.

В мероприятии примут участие сказочные герои, с которыми можно не только покататься на коньках, но и сделать памятное фото или селфи.

На площадке будет работать ледовое радио с прямым вещанием, где можно поздравить друзей, близких, родственников и знакомых или передать привет.

Кроме центральной площадки, округ приготовил районные площадки по следующим адресам:

Центральный район:

  • МОБУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1 (с 10.00)
  • МОБУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226 (с 15.00)
  • МОБУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а (с 15.00)
  • МОБУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17 (с 15.00)

Ленинский район:

  • МОБУ «СОШ № 3», пр. Гагарина, 45 (с 15.00)
  • МОБУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18 (с 15.00)
  • МОБУ «СОШ №35», ул. Беляевская, 57/1 (с 15.00)
  • МОБУ «СОШ № 60», пос. им. Куйбышева, ул. Школьная, 1 (с 15.00)
  • МОБУ «СОШ № 76», пр. Гагарина, 25 (с 15.00)
  • МОАУ «СОШ № 85», ул. Салмышская, 58/2 (с 15.00)
  • МБУ СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября ,15 (с 15.00)
  • ул. Чкалова, 34 (с 15.00)
  • с. Городище, ул. Октябрьская, 10 (с 17.00)
  • МОАУ «Бердянская СОШ», п. Бердянка, ул. Школьная, 16 (с 16.00).

Главная площадка Северного округа — каток в парке им. Цвиллинга (ул. Культурная,1).

Для жителей и гостей города приготовлена интересная развлекательная программа: выступление лучших творческих коллективов города и округа, массовое катание на коньках, соревнование по хоккею с шайбой среди дворовых команд, футбол на снегу, спортивные эстафеты и мн. др.

Будет работать прокат лыж, коньков и тюбингов, организована продажа горячего чая  сладостей.

Начало в 18.00, вход свободный.

Администрация Северного округа приглашает жителей и гостей города на массовые катания на ледовых площадках во дворах  и школах Северного округа:

  • ул. 70 лет ВЛКСМ, 2 (с 15.00 до 18.00);
  • ул. Салмышская, 3 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Салмышская, 3/2 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Салмышская, 18 (с 18.00 до 20.00)
  • ул. Салмышская, 35 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Заводская, 34 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Джангильдина, 11 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Родимцева, 10/2 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Березка,8 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Брестская, 8 (с 15.00 до 18.00)
  • пр. Дзержинского, 26 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Родимцева, 2 (с 18.00 до 20.00)
  • ул. Родимцева, 15 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Липовая, 5/2 (с 18.00 до 20.00)
  • ул. Брестская, 16/1 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Волгоградская, 36/3 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Юн. Ленинцев, 9  (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Просторная, 19/5 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Всесоюзная, 6 (с 18.00 до 20.00)
  • ул. Промышленная, 14 (с 15.00 до 18.00)
  • пр. Победы, 156 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Просвещения, 4 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Бр.Башиловых, 18 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Культурная, 21 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Минская, 1 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Ноябрьская, 41 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Магнитогорская, 80 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Чернышевского, 28 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Новая, 12/1 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Пролетарская, 314 (с 15.00 до 18.00)
  • 1-й проезд Кривцова, ½ (с 16.00 до 19.00)
  • пр. Бр. Коростелевых, 46 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Нагорная, 14 (с 15.00 до 18.00)
  • пер. Дальний,39 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Химическая,15 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Новая, 25 (с 15.00 до 18.00)
  • ул. Р. Люксембург, 39 (с 15.00 до 18.00)
  • п. Самородово, ул. Школьная, 34 (с 15.00 до 18.00).
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