Горожане и гости города приглашаются на общегородской праздник «Вечер на коньках», который состоится 1 февраля 2019 года. Вход свободный!

Катки для массовых катаний во дворах и школах города будут работать в дневное и вечернее время.

Начало «Вечера на коньках» на стадионе центрального спортивного комплекса «Оренбург» (ул.Новая, 17/1) – в 19:00.

Центральная площадка Южного округа — хоккейный корт на ул. Чкалова, 18/1. Начало в 19.00.

Жителей и гостей города ожидает праздничная творческая программа, сюрпризы и развлечения.

В мероприятии примут участие сказочные герои, с которыми можно не только покататься на коньках, но и сделать памятное фото или селфи.

На площадке будет работать ледовое радио с прямым вещанием, где можно поздравить друзей, близких, родственников и знакомых или передать привет.

Кроме центральной площадки, округ приготовил районные площадки по следующим адресам:

Центральный район:

МОБУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1 (с 10.00)

МОБУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226 (с 15.00)

МОБУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а (с 15.00)

МОБУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17 (с 15.00)

Ленинский район:

МОБУ «СОШ № 3», пр. Гагарина, 45 (с 15.00)

МОБУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18 (с 15.00)

МОБУ «СОШ №35», ул. Беляевская, 57/1 (с 15.00)

МОБУ «СОШ № 60», пос. им. Куйбышева, ул. Школьная, 1 (с 15.00)

МОБУ «СОШ № 76», пр. Гагарина, 25 (с 15.00)

МОАУ «СОШ № 85», ул. Салмышская, 58/2 (с 15.00)

МБУ СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября ,15 (с 15.00)

ул. Чкалова, 34 (с 15.00)

с. Городище, ул. Октябрьская, 10 (с 17.00)

МОАУ «Бердянская СОШ», п. Бердянка, ул. Школьная, 16 (с 16.00).

Главная площадка Северного округа — каток в парке им. Цвиллинга (ул. Культурная,1).

Для жителей и гостей города приготовлена интересная развлекательная программа: выступление лучших творческих коллективов города и округа, массовое катание на коньках, соревнование по хоккею с шайбой среди дворовых команд, футбол на снегу, спортивные эстафеты и мн. др.

Будет работать прокат лыж, коньков и тюбингов, организована продажа горячего чая сладостей.

Начало в 18.00, вход свободный.

Администрация Северного округа приглашает жителей и гостей города на массовые катания на ледовых площадках во дворах и школах Северного округа: