XIII Детский фестиваль искусств «Январские вечера» объединил 400 учеников детских музыкальных школ и школ искусств города в возрасте от 6 до 16 лет.

Фестивальная неделя проходила с 24 по 31 января и включила в себя выставку художественных работ и выступления учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Оренбурга, проведение мастер-классов. В рамках фестиваля прошла уже ставшая традиционной арт-сессия под девизом «Мы рисуем, играем, творим». Учащиеся детской художественной школы, школ искусств города и все желающие рисовали под музыку знаменитых композиторов в исполнении юных оренбургских дарований.

Торжественное закрытие XIII Детского фестиваля искусств «Январские вечера» «Оле Лукойе и его волшебный зонтик» состоялось сегодня в мегамолле «Армада».

В приветственном слове к участникам и гостям мероприятия заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам Валентина Снатенкова отметила, что фестиваль имеет огромное значение для развития детского искусства и творчества.

«Мы горды тем, что принимаем участие в фестивале наряду с Самарой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. С годами растет количество участников. Активное участие в мероприятии принимают как дети, так и взрослые. И чем больше будет творчески увлеченных людей, тем больше в обществе будет достойных граждан, которые смогут сохранить наше историческое наследие».

Памятные дипломы за содействие в подготовке и проведении фестиваля вручены президенту группы компаний «АРМАДА» Андрею Аникееву и директору муниципального автономного учреждения «Оренбургский театр кукол «Пьеро» Александру Борисовичу Ярилову. За творческое участие в фестивале поощрены руководители и преподаватели музыкальных школ и школ искусств.

XIII фестиваль «Январские вечера» получил название «Легенда, сказка, быль», основой программы стали сказки Ханса Кристиана Андерсена.

На церемонии закрытия выступили учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств г. Оренбурга, актеры Оренбургского театра кукол «Пьеро» представили андерсеновских персонажей – Короля, Королеву и Принцессу.

Фестивальная неделя завершилась, но ее участники надолго сохранят радость совместного творчества, новые впечатления и художественные открытия.