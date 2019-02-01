Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года.

Комментарии менеджмента

Андрей Варичев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, прокомментировал:

«В рамках стратегии по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в 2018 году нам удалось достигнуть рекордных за всю историю Компании объемов производства железорудной продукции высоких переделов.

На фоне устойчивого объема производства железной руды выпуск окатышей и ГБЖ/ПВЖ за 12 месяцев 2018 года вырос на 10,2% и 12,1% соответственно. В связи с этим доля отгрузок железной руды внешним потребителям снизилась до 19% с 26% годом ранее. Значительная часть отгрузок железорудной продукции (около 65%) приходится на наиболее приоритетный внутренний рынок.

По итогам 2018 года производство стали выросло на 6,2%, что в том числе было обеспечено увеличением производства чугуна на 12,6% до 3,0 млн тонн. При этом, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж стальной продукции сохранена на уровне 43%».

Железорудная продукция

В 4К 2018 Металлоинвест произвел 10,3 млн тонн железной руды[1]. Увеличение объемов производства на 3,5%[2], в основном, обусловлено плановым снижением времени ремонтов и увеличением производительности оборудования. По итогам 2018 г. было выпущено 40,4 млн тонн железной руды (+0,2% по сравнению с 2017 г.)

За 12М 2018 Компания увеличила выпуск окатышей на 10,2% до рекордных 27,7 млн тонн. При этом, сокращение объемов производства окатышей в 4К 2018 на 3,4% связано с проведением плановых ремонтных работ на ОЭМК и МГОК

Объем производства ГБЖ/ПВЖ вырос на 12,1% по итогам 2018 г. до 7,8 млн тонн при увеличении на 10,3% в 4К 2018. Рост производства ГБЖ/ПВЖ в 2018 г. связан с запуском ЦГБЖ-3 (в июле 2017 г.), а также повышением производительности установки металлизации №2 на ОЭМК после проведения модернизации в 2017 г. Рост выпуска ГБЖ/ПВЖ в 4К 2018 связан с проведением плановых капитальных ремонтов на ЛГОК в 3К 2018

В результате повышения степени переработки железной руды доля окатышей и ГБЖ/ПВЖ в общем объеме поставок железорудной продукции Компании составила 71% по итогам 2018 г. против 61% за 2017 г.

Металлургическая продукция

Производство чугуна в 4К 2018 сохранилось на уровне 3К 2018 (0,8 млн тонн). При этом, по результатам 2018 г. выпуск чугуна увеличился на 12,6% до 3,0 млн тонн в результате запуска ВРУ[3]-5 на Уральской Стали

Объем выплавки стали увеличился на 7,5% до 1,3 млн тонн в 4К 2018 и на 6,2% до 5,1 млн тонн за 12М 2018, что связано, в основном, с ростом объемов производства и реализации товарной литой заготовки МНЛЗ[4]-1

Доля отгрузок стальной продукции HVA[5] по итогам 2018 г. составила 43%. При этом, за 12М 2018 увеличились объемы реализации листа HVA (+8,0%) и товарного SBQ[6] HVA (+6,5%). В 4К 2018 доля отгрузок стальной продукции HVA составила 39%

[1] Железорудный концентрат и аглоруда (здесь и далее)

[2] Здесь и далее сравнение с 3К 2018 (если не указано иное)

[3] ВРУ – воздухоразделительная установка

[4] МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок

[5] HVA – high value-added, с высокой добавленной стоимостью. Перечень стальной продукции по видам более подробно представлен в Приложении на стр.8

[6] SBQ – special bar quality, сортовой прокат премиального качества