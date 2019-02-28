Ранее мы рассказывали, что в Орске произошло дерзкое ограбление. Неизвестный с пистолетом напал на мужчину и отобрал 400 тысяч рублей.

Преступление было совершено 4 февраля в дневное время, около дома 28 «Б» по улице Строителей города Орска. К дому подъехал автомобиль ВАЗ-2114 с тонированными стеклами. Когда из здания вышел мужчина с пакетом, из автомобиля вышел неизвестный мужчина с пистолетом в руках и потребовал у мужчины пакет. По всей видимости, данное преступление было четко спланировано, так как в пакете находилась крупная сумма денег и об этом знали преступники.

По данному факту сотрудниками следственной части СУ МУ МВД России «Орское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Правоохранителям удалось установить личность мужчины. При силовой поддержке Росгвардии преступника удалось задержать в одном из населенных пунктов Оренбургской области. Задержанным оказался житель Орска. Также по делу проходит еще один подозреваемый — гражданин соседнего государства.