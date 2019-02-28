32–летняя жительница поселка Берды областного центра, может оказаться за решеткой на срок до 3 лет. В отношении неё возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию своих четырех детей.

Женщина состояла на профучете в отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 МУ МВД России «Оренбургское» с февраля 2018 года. Многократные предупреждения со стороны полиции никак не повлияли на поведение женщины. Она по прежнему вела аморальный образ жизни, не заботилась о здоровье своих детей, а также о психологическом, духовном и нравственном развитии. Алкоголь был верным ее спутником, который она регулярно употребляла при своих детях. Проживая в дачном домике, у детей не было элементарных условий для проживания. У детей не было одежды, постельного белья. Продукты питания были большой редкостью. Игрушек и книг дети никогда не получали. Ко всему прочему малыши болели, а медпомощь они не получали.

В настоящее время отец двоих детей забрал к себе и занимается воспитанием и здоровьем. Отец еще двоих детей был депортирован из страны, так как незаконно находился в России.