На мини-форуме, состоявшемся 27 февраля в ОГУ, студентов учили практическому ведению бизнеса.

— Мы собрали вас затем, чтобы вы смогли оценить свои возможности, — обратилась к аудитории начальник учебно-методического управления ОГУ Наталья Зинюхина. — Спикеры форума помогут вам разобраться во многих вопросах, и, надеюсь, в будущем вы станете успешными людьми в реальном секторе экономике.

Юлия Никулина, начальник отдела по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками, отметила высокую заинтересованность студентов разных факультетов и курсов, зарегистрированных на форум, число которых превысило 150 человек, и пожелала участникам извлечь максимум информации и пользы из выступлений спикеров.

Инициатор образовательного проекта — выпускница архитектурно-строительного факультета ОГУ, соучредитель компании «АрсеналСпецСтрой» Елена Пичужкина сообщила, что пропаганда бизнес-идей – ее хобби, вылившееся в большой проект, который будет полезен в том числе и для студентов.

Пять спикеров, реально занимающихся бизнесом, дали студентам рекомендации для успешной карьеры. Среди них Антон Колпаков, председатель Акселерационного клуба инноваторов, один из проектов которого — программы «Умник» и «Старт». Он рассказал, что за последние несколько лет 4 оренбургские компании получили финансирование на разработку инновационных проектов, автор одного из них — преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем ОГУ Петр Полежаев. Среди студентов также есть победитель программы «Умник»: Сергею Серикову в ближайшее время будет выделено 500 тысяч на разработку долговечного ремонтно-отделочного покрытия на основе сухой строительной смеси.

— Я трижды принимал участие в конкурсе и, наконец, победил, — рассказал Сергей. – В начале реализации своего проекта у меня было 10 партнеров, сейчас их около 30, в их числе ведущие строительные организации Оренбурга.

Виталий Станкевич, руководитель отдела продаж «Like Center Оренбург» рассказал о тонкостях публичных выступлений, в том числе на защите дипломной работы. Спикер Максим Гармаш, имеющий собственную фирму в области IT-технологий, объяснил, как заинтересовать своей персоной работодателя, приводя примеры из личной биографии. А Наталия Дробышева, консультант по созданию личного бренда, также выпускница университета, продемонстрировала студентам эффективную самопрезентацию и рассказала, как свои недостатки превратить в достоинства и выгодно представить на собеседовании перед работодателем.

Тимур Маннаков, основатель и арт-директор брендингового агентства «T&co», рассказал об актуальной рекламе предприятия и продукции, отметив, что бренд – это вовсе не логотип, а комплекс представлений об объекте, которые достигаются различными приемами, в том числе стилем, цветом, звуками и запахами.

— Меня очень заинтересовало выступление Тимура Маннакова, — поделилась впечатлениями студентка факультета прикладной биотехнологии и инженерии Бажена Куркина. – Согласна, что в жизни важна визуализация. Я состою в педагогическом отряде, нам нужны новые люди, а для этого мы должны как-то увлечь студентов. Правильный брендинг отряда в этом поможет. Впрочем, на практике я смогу применить все, о чем сегодня узнала.

В заключение Юлия Никулина, отметила, что мини-форум стал первым мероприятием подобного рода и предложила координаторам «Pro Бизнес» рассмотреть возможность реализовать проект в формате точечных мероприятий с каждым спикером.